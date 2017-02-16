Порошенко о последствиях блокады Донбасса: Шахтеры перейдут в ополченцы

В случае продолжения блокады поставок угля с Донбасса многие города Украины могут остаться без отопления, включая часть Киева, многие работники металлургических предприятий потеряют работу, а безработные шахтеры на неподконтрольной территории пополнят ряды ополчения. Об этом сегодня, 16 февраля, заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Украинская металлургия, если блокада не будет прекращена и организаторы не выведут ее, так сказать, на проектную мощность, может лишиться до 300 тыс. рабочих мест. 300 тыс. человек останутся на улице», — заявил Порошенко. По его словам, государство потеряет до $ 2 млрд валютной выручки с соответствующими последствиями для курса гривны. При этом Порошенко отметил, что блокада поставок угля угрожает отключением отопления во многих населенных пунктах. Без отопления могут остаться Сумы, Краматорск, левый берег Киева и многие другие города.

Кроме того, на неподконтрольных Киеву территориях десятки тысяч шахтеров останутся без работы и запишутся в ряды ополчения. «Так что для нас лучше — чтобы они работали в шахтах или стреляли в наших солдат?», — резюмировал Порошенко.

Как сообщало EADaily, 25 января украинские национал-экстремисты заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих из ЛДНР. Блокаду они объяснили необходимостью борьбы с контрабандой, якобы идущей вместе с углем. В сложившейся ситуации правительство Украины ввело «чрезвычайные меры» в энергетической системе Украины.

Сегодня украинский «Оппозиционный блок» потребовал отменить чрезвычайное положение в энергетическом секторе, так как «кризисная ситуация в энергетике Украины создана искусственно». «Не желая применять закон в отношении преступников, устроивших блокаду, власть поставила под угрозу нормальную жизнь украинцев», — говорится в заявлении оппозиционной политсилы.

Сами блокирующие предупредили, что в случае штурма дадут вооруженный отпор силам МВД.