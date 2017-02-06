Порошенко не получил в Вашингтоне прежней поддержки: что это может значить для Донбасса?

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Петр Порошенко провели вечером в субботу телефонный разговор.

Как сообщается на сайте президента Украины, Трамп и Порошенко обсудили «вопросы укрепления стратегического партнерства», а также ситуацию в Донбассе, в частности, обострение кризиса в районе Авдеевки.

Стороны «отметили насущную необходимость установления режима полного прекращения огня», говорится в сообщении. Порошенко выразил благодарность Трампу за «твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины» и призвал к активизации экономических и деловых связей.

Кроме того, Трамп и Порошенко обсудили предстоящий визит президента Украины в Вашингтон.

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В распространенном Белым домом сообщении указывается, что Дональд Трамп объявил о намерении совместно с Россией и Украиной восстановить мир в Донбассе. «Мы намерены работать с Россией, Украиной и другими заинтересованными сторонами над восстановлением мира на украинской границе», — передает слова Трампа Reuters.

Впервые за долгое время разговор американского и украинского лидеров не содержал призывов к России «прекратить», «соблюдать», «выполнять» и прочее. Более того, минувшая ночь в Донецке выдалась относительно тихой. Горожане отмечают прекратившиеся обстрелы.

«Сегодня ночью ничего не было, пока тишина. Почему прекратилась стрельба, сколько тишина продлится — ни малейшего понятия», — сообщил газете ВЗГЛЯД живущий в Донецке журналист Рамиль Замдыханов. Блогер из Донецка Денис Селезнев также подтвердил улучшение обстановки. «Обстрелы прекратились, была вялая стрельба из ствольной артиллерии, но в пределах, так сказать, нормы. Попаданий по жилым массивам не было», — рассказал Селезнев.

Напомним, что на этой неделе в Донбассе возобновились серьезные бои — на отдельных участках вдоль всей линии фронта. Наблюдатели отмечают, что такой интенсивности не было уже очень давно, с 2015 года. Есть жертвы не только среди военных, но и среди мирного населения.

Украинские СМИ обострение в Авдеевке связывали с первым телефонным разговором Владимира Путина и Дональда Трампа. А неожиданно жесткий ответ ополченцев, в их интерпретации, как бы подтверждает теорию о том, что новая американская администрация не будет поддерживать агрессивные планы Киева и на масштабное наступление можно не рассчитывать.

Политолог-американист Виктор Олевич полагает, что ситуация на Юго-Востоке Украины и улаживание конфликта в Донбассе будет зависеть от общего переговорного процесса между Вашингтоном и Москвой.

«В первую очередь, от того, будут ли переформатированы в целом отношения с Россией, а также Китаем и Ираном. Порошенко тут не является полноценным самостоятельным субъектом. В случае, если США и России удастся договориться, следует ожидать изменения американской позиции по вопросу Украины и Донбасса. Для США Украина далеко не самая важная тема во внешней политике», — рассказал политолог газете ВЗГЛЯД.

Американист Никита Куркин также считает, что Трамп рассматривает конфликт в Донбассе как часть большого внешнеполитического торга с Россией.

«Торг еще не начался, но, заявляя о том, что готов вести переговоры с Россией, Трамп таким образом демонстрирует серьезность своих намерений относительно России», — сообщил политолог.

Олевич, в свою очередь, напомнил, что администрация Обамы предпочитала использовать Киев для оправдания санкций, а также стравливать друг с другом русских и украинцев, поддерживая своего рода очаг напряженности у наших границ. Сейчас же, по мнению Олевича, новая американская власть находится на распутье и стратегия относительно Украины и Донбасса может поменяться в случае, если с Россией будут достигнуты всеобъемлющие геополитические договоренности.

«Трамп является политическим реалистом и выстраивает политику, основываясь на жестком расчете», — добавил он.

По мнению Куркина, можно сказать, что Украина намеренно пошла на обострение конфликта в Донбассе, чтобы снова привлечь к себе внимание Запада и обозначить позицию новой американской администрации.

«Однако реакция Трампа, как видим, была не совсем такой, как ожидал Порошенко. Сейчас Украина может лишиться поддержки как Европы, так и США, что станет для нее провалом», — добавил эксперт.

Куркин напомнил, что нынешняя украинская власть во время предвыборной кампании открыто поддерживала Хиллари Клинтон. «Не думаю, что Трамп из тех людей, которые что-то забывают», — резюмировал американист.

Виктор Олевич также полагает, что в Белом доме не забыли все те палки в колеса, которые Украина вставляла Трампу в ходе его предвыборной кампании. В частности, вынужденное увольнение обвиненного в работе на Януковича Пола Манафорта, а также нелестные заявления ведущих украинских политиков.

«Американский президент не забыл, что в ходе его предвыборной кампании украинская власть активно поддерживала Хиллари Клинтон, и сейчас, вполне возможно, США могут провести рокировки в украинском истеблишменте. Этим, видимо, и можно объяснить сообщения о встрече Трампа и Юлии Тимошенко», — пояснил американист.

Деловая газета «ВЗГЛЯД»