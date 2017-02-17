Порошенко наболтал чепухи про украинцев в афганской войне и обвинил Москву в агрессии

Фото: Пресс-служба Петра Порошенко

Сегодня на Украине прошло торжественное собрание, посвященное Дню чествования боевых действий на территории других государств. Главным оратором выступил, конечно, президент Порошенко, который, кажется, забыл, что ему следовало бы как полагается почтить память героев. Но им он уделил куда меньше внимания в речи, чем России.

«Среди воинов, прошедших огненное горнило Афганистана, более 160 000 наших земляков. Хочу подчеркнуть, что почти каждый четвёртый среди погибших – украинец. Это более 3300 человек. Около 8000 наших с вами соотечественников вернулись домой с тяжелыми ранениями или инвалидами», – вспомнил Порошенко о событиях в Афганистане и привёл необычную статистику про каждого четвёртого украинца.

Вообще, по словам Порошенко, о той войне говорить можно много и долго. Как же, ведь это, считай, зачатки той самой российской агрессии, что украинскому президенту мешает спать! Хотя, по его словам, это лишь один из многих случаев применения Москвой грубой силы. Пётр Алексеевич начал перечислять государства: Финляндию, страны Балтии, Венгрию, Чехословакию, Грузию, Украину, куда уж без неё, и… Афганистан!

Стойте, так разве в Афганистане не каждый четвёртый украинец погиб? Да и Украина в ту пору, как бы, субъектом СССР была. И вот тут немудрено и запутаться, ведь если Порошенко осуждает ввод советской армии в Афганистан, где, по его же словам, каждый четвертый…был украинец, то получается, что торжественное собрание сегодня было в память об участниках агрессии?

А впрочем, какая этому господину разница, зато какой гарний повод по рюмке-другой махнуть, да напомнить окружающим, что во всех проблемах страны, как и в политической несостоятельности её властей, виновата Россия.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109368/17221/-