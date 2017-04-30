Порошенко лишил гражданства Украины нардепа, предлагавшего сдать Крым в аренду России

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины народного депутата Украины Андрея Артеменко из-за наличия у последнего гражданства Канады.

Об этом на своей странице в соцсети написал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

«Это уникальный и первый за 26 лет независимости случай, когда государственный чиновник ответил за нарушение Конституции Украины, которая предусматривает только одно — украинское! — гражданство», — говорится в его сообщении.

«Поэтому Артеменко, который сам признался и подтвердил это на допросе в прокуратуре Крыма о получении им канадского гражданства, согласно действующего закона утратил украинское гражданство», — заявил нардеп.

Кроме того, главный радикал заявил о намерениях требовать, чтобы парламент на первом пленарном заседании 16 мая досрочно прекратил депутатские полномочия Артеменко.

«По моей информации, сегодня в 6:30 утра Артеменко вылетел в Вену, Австрия. Надеюсь, он вернется и сдаст украинский паспорт, который он променял на иностранный», — добавил Ляшко.

20 февраля издание The New York Times сообщило, что депутат от Радикальной партии Андрей Артеменко передал в Белый дом «план нормализации отношений» между Украиной и Россией для отмены санкций.

«Планом» предусматривается, что украинские избиратели, в соответствии с идеей Артеменко, должны решить вопрос о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Фракция Радикальной партии 20 февраля приняла решение об исключении Артеменко из своего состава.

Так называемая «прокуратура Крыма» открыла уголовное производство в отношении Артеменко по подозрению в совершении покушения на территориальную целостность Украины в координации с представителями России.

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