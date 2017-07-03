Порошенко: кризис президентской идентичности (КАРИКАТУРЫ)

Петр Алексеевич Порошенко тревожно сомневается в том, что он — президент Украины. Нет, не в смысле легитимности, а вообще. В периоды просветления что-то подсказывает ему, что так президентами не становятся — и главное, не остаются.

Пугаясь очевидного вывода, который следует из этого незатейливого силлогизма, Порошенко постоянно алчет внешней поддержки какого-нибудь доброго политика, который смог бы его убедить в том, что он действительно президент и это все ему не снится.

На фото: Рабочий орган президента

Фото: Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Последний раз такую услугу оказал ему президент Франции с эротическим именем Эммануэль. Правда, в данном случае можно сказать, что эти два одиночества нашли друг друга не случайно. Эммануэлю тоже нужен был кто-то, способный подтвердить давно преследующее его нашептывание внутреннего голоса, что он на самом деле — тоже не президент, а… император, бывший консул, Наполеон Бонапарт.

До сих пор Макрон пробавлялся дружеской поддержкой, которую оказывала ему Меркель. Но, конечно, Петр Алексеевич в этом смысле представляет из себя куда более перспективный объект для императорских амбиций юного гения нового европейского ренессанса.

На фото: А вот это мой размерчик!

Фото: Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Общение с французом не прошло для фрау канцлерин даром. И дело не только в мощной индукции его сметающего обаяния: ситуация усугубляется тем, что Меркель страшно не повезло с географическим положением.

Зажатая между двумя гигантами геополитической мысли, а именно между Францией и Украиной как новыми мировыми центрами стратегического планирования, она поймала себя на мысли, что ей тоже что-то начинает мерещиться.

На фото: Кризис европейской идентичности

Фото: Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом самые ужасные призраки прошлого приходят с востока. Поэтому никто и не торопится осуждать открытый по Львове масштабный «Шухевич Фест», призванный познакомить всех желающих с личностью и деятельностью гитлеровского прихвостня, объявленного хунтой героем.

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Тут уж перед Меркель стоит нешуточный выбор, бороться с легализацией гей-браков у себя на родине или заниматься проблемами этих львовских ролевиков, в самом гнусном смысле этого слова.

С карнавальными геями, правда, не сложилось, протесты Анжелы не были приняты во внимание. На очереди новоевропейские затейники из города Львова.

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На фото: Львовский карнавал

Фото: Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Глядя на то, как прогрессирует немецкая политическая мысль, украинским политикам, в свою очередь, начинает казаться, что они овладели тайной управления временем.

Первым не выдержал депутат Верховной рады от Радикальной партии Юрий Чижмарь, смысл радикального заявления которого сводился к тому, что овладев возможностью управлять временем, хунте надо немедленно исправить историческую ошибку, заключавшуюся в признании автономии республики Крым, чтобы она больше не смогла перейти к России.

В том сером мареве, где пребывают все 50 оттенков сознания несчастного депутата, эта операция представляется вполне возможной.

На фото: Сумерки сознания

Фото: Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Впрочем, если говорить о сложных проблемах между политиком и воображаемой частью его сознания, населенной теми или иными фантомами, то многих из перечисленных персонажей вполне можно отправить к эксперту в данном вопросе.

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Михаил Саакашвили зарекомендовал себя как яркий визионер, регулярно воспринимающий видения Украины как супердержавы, а себя в ней — как сверхпрезидента.

К сожалению, этот сверхнеловкий момент послужил причиной некоторого непонимания между ним и актуальным президентом, которому и со своими галлюцинациями проблем хватает.

На фото: Если Петр устанет, выпускайте запасного президента

Фото: Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Замечено еще со времен Обамы, что западный политик, достаточно долго (от 5 минут) пообщавшийся с Петром Алексеевичем в возбужденном состоянии (причем неважно, чьем) начинает нести долгую и подробную чушь на историко-стратегические темы.

Порошенко действует, прямо как некая «рука Кремля», берущая собеседника за самое больное место и выворачивающая его наизнанку.

На фото: Макролеон перед прыжком

Фото: Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Поэтому, если вам дороги ваши жизнь и рассудок, никогда не приближайтесь к исчадию майданного болота.

А увидев его на улицах европейского города в такой комплектации, знайте: Петру Алексеевичу опять нездоровится и он бродит в поисках добавочного подтверждения своего президентского статуса.

На фото: Президент-шатун

Фото: Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Игорь Юдкевич, Дарья Алексеева