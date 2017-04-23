Украина 

Порошенко и Климкин прокомментировали подрыв машины ОБСЕ

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Порошенко и Климкин прокомментировали подрыв машины ОБСЕ | Русская весна

Президент Украины Петр Порошенко и глава МИД Павел Климкин прокомментировали подрыв автомобиля ОБСЕ в ЛНР.

«Украинская сторона осуждает все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ. Ее безопасность и свобода действий должны быть гарантированы», — заявил Порошенко, добавив, что «данное преступление должно быть расследовано, а виновные — обязательно наказаны».

Порошенко заявил, что поручил министру иностранных дел быть в постоянной координации с ОБСЕ. 

Порошенко, который не мог не знать, что пострадавшие члены миссии ОБСЕ дотсавлены в больницу столицы ЛНР, сделал смелое заявление: «Дал соответствующие распоряжения: украинские медики в случае необходимости готовы предоставить необходимую помощь».

Климкин написал в своём Twitter, что необходимо тщательно расследовать произошедший инцидент.

Стоит отметить, что ни Климкин ни Порошенко ниак не реагируют на сообщения о смерти и ранениях мирных граждан ДНР и ЛНР, которые, если верить Киеву, являются территорией Украины.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1492952687

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