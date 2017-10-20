Порошенко и Аваков устроили скандал из-за палаток под Радой, — источник

Президент Украины Петро Порошенко и глава МВД «незалежной» Арсен Аваков устроили скандал из-за того, что митингующим под Радой «михомайдановцам» удалось установить палатки.

По данным источников в окружении обоих политиков, 17 октября Порошенко собрал в своей администрации руководителей нацполиции и главу МВД. При этом украинский президент был крайне раздражен из-за того, что сторонникам Саакашвили и Семенченко удалось установить палатки на ул. Грушевского.

Порошенко обвинил Авакова в том, что именно он позволил появиться палаточному городку.

Глава МВД парировал, что, выбирая между кровавой дракой на улице и «полупустыми палатками», он выбрал последнее.

Кроме того, по данным одного из крупных украинских СМИ, вечером 19 октября Аваков снова был вызван «на ковер» к Порошенко.

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Тем временем в полиции утверждают, что продолжают с протестующими переговоры о переносе палаток с проезжей части ул. Грушевского в Мариинский парк.

«Мы не просим, а требуем освободить улицу Грушевского. Пока требуем способом убеждения. Мы считаем, что нам удастся убедить добровольно освободить улицу для свободного проезда и удобства жителей Киева и перейти в Мариинский парк. Мы проводим переговоры», — заявил начальник Главного управления нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.