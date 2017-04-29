Порошенко дважды похвастался одним и тем же ракетным комплексом, — военный эксперт (ВИДЕО)

Президент Украины Пётр Порошенко с промежутком почти в полгода рассказал об испытаниях одного и того же ракетного комплекса «Смерч», заявил Лайфу военный эксперт Алексей Леонков.

— И там, и там изображена реактивная система залпового огня (РСЗО) «Смерч». На первом видео издалека, а тут камеру перевернули примерно на 90 градусов, но там видна характерная кабина. Это 100% «Смерч», а снимать можно по-всякому, слева и справа, вдоль и поперек, — пояснил Алексей Леонков.

Он также отметил, что на Украине нет опыта производства РСЗО, а тот, который есть, сохранился ещё со времен СССР.

— Украина хоть и участвовала в некоторых производствах, например, в производстве авиационной ракеты С-8, но это был маленький кусочек интеграции, — добавил собеседник Лайфа.

Как сообщала ранее «Русская Весна», сегодня Порошенко заявил об успешном этапе испытаний ракетного комплекса «Ольха». Он подчеркнул, что все составляющие для производства ракет — украинские.

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