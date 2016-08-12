Порошенко больше нет. Дмитрий Смирнов
C Порошенко после всего случившегося Путину теперь, похоже, не о чем разговаривать ни в каком формате
Два года назад Владимир Путин сделал над собой очень большое усилие и стал называть избранного (легитимно или нелегитимно — уже другой вопрос) президентом Украины Петра Порошенко «нашим украинским партнером». Этого требовала политика: нужно было искать способы остановить войну на Донбассе, решать экономические вопросы, налаживать диалог хоть с кем-то обладающим властью на Украине. Путин не раз демонстрировал, что ради интересов страны, он может перешагнуть через собственные эмоции.
И он продолжал делать это в отношениях с Киевом все эти два долгих года.
Но после попытки устроить теракты в Крыму, Порошенко за четыре минуты, что длилась речь Путина в Гербовом зале Кремля, раз и, похоже, навсегда лишился статуса «партнера», не приобретя впрочем никакого нового. Собственно, и вся речь Путина была обращена не к Киеву – с кем там теперь разговаривать? – а к стоящим за спиной Порошенко США и ЕС.
– И это вот вы поддерживаете? – несколько раз между строк спросил Путин.
А те, кто сейчас пытается гадать и сомневаться – а что там на самом деле было в Крыму, диверсия или недоразумение, – они плохо знают Путина. Так резко изменить риторику его способны заставить только очень веские аргументы. И раз он сказал, что диверсантов в Крым отправлял Киев, значит ему на стол положены железобетонные – тоже любимое путинское слово — доказательства: диверсия была и она направлялась напрямую из Киева.
Вспомним для сравнения зимние взрывы крымско-татарскими активистами электроопор, ведущих в Крым. Это была самодеятельность обезумевших националистов, пусть и при попустительстве Киева, пусть с тяжелыми последствиями энергоблокады для Крыма. Но самодеятельность.
И Москва продолжала нянчиться с Порошенко. Делать вид, что он не при чем, что не может справиться со своими боевиками.
Сейчас — все по-другому.
Сейчас диверсии в Крыму готовили военные, подчиняющиеся напрямую первому лицу в Киеве.
Собственно, и отказ от предложенной именно Порошенко встречи в сентябре в Нормандском формате (глав России, Германии, Франции и Украины) говорит о том же самом. Кремль при Путине не ведет диалога с террористами. И с Порошенко после всего случившегося Путину теперь, похоже, не о чем разговаривать ни в каком формате. Так называемый нынешний президент Украины теперь неформатный. Выпал из реальности и рамок приличия.
И для России его больше нет.
Дмитрий Смирнов
Метки по теме: Порошенко
По материалам: http://news-front.info/2016/08/12/poroshenko-bolshe-net-dmitrij-smirnov/
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