Пора наводить мосты, — британский режиссер о российском Крыме
Британский режиссер Гарет Джонс — о необходимости включения Крыма в культурную карту мира.
Я — британец, и Крым для нашей страны пока закрытая книга. О том, что там происходит, мы узнаем из средств массовой информации, которые часто грешат субъективизмом и непозволительной предвзятостью не только в отношении Крыма, но и при освещении множества других тем.
Вот почему, когда я получил приглашение посетить Крым и возглавить жюри кинофестиваля «Евразийский мост», у меня появилась надежда, что мой визит в эту республику может стать отправной точкой для полезного диалога.
Перед поездкой я слышал много предостережений. К счастью, опасения не оправдались, а крымчане проявили настоящее гостеприимство.
И, что мне было особенно важно, интерес к моей работе: на фестивале был показан вне конкурса мой художественный фильм Delirium, впервые представленный на Московском международном кинофестивале в июне этого года.
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В картине были затронуты недавние события в Донбассе, которые для всех нас являются источником тревоги. Я счел личным долгом показать этот фильм в непосредственной близости от региона, о котором идет речь, и был рад увидеть искреннюю и заинтересованную реакцию крымской публики.
Еще одной моей целью была поддержка кинематографического сообщества Крыма. Крымская киноиндустрия сейчас находится в непростой ситуации. Запад игнорирует усилия российских кинематографистов по возрождению кинопроизводства в регионе, и это отрицательно сказывается не только на деятельности русских, но и на съемочном процессе их зарубежных коллег.
Мы просто не имеем права исключать Крым из кинокарты мира по многим причинам, и прежде всего потому, что это идеальное место для съемок. Здесь масса превосходных локаций, которые так и просятся на экран: море, степи, горы, леса.
И можно только приветствовать идею возрождения Ялтинской киностудии, проект которой, как мне рассказали, уже готов. Я с огромным интересом буду наблюдать за его реализацией.
На мой взгляд, создание «Голливуда на Черном море» — правильное начинание. Если всё сложится, это место будет привлекать кинематографистов и бизнес со всего мира.
Конечно, для этого надо будет достичь определенных результатов в диалоге по статусу Крыма. Для этого моим соотечественникам следовало бы взглянуть на Крым непредвзято и освободиться из плена предрассудков.
Я буду рад поделиться своими впечатлениями от увиденного и даже посоветовать что-то соответствующим британским организациям и властям — ведь я один из немногих граждан Великобритании, кто увидел это место «изнутри» уже после событий 2014 года.
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Признаюсь, мне понравилось всё, вплоть до климата — он в Крыму потрясающий: достаточно сухой, субтропический, очень приятный. При этом тут тепло, но нет невыносимой жары, прекрасное море, неплохая туристическая инфраструктура.
И я поймал себя на мысли, что для привлечения иностранного туризма у Крыма есть все шансы.
Конечно, я посетил Крымский полуостров как частное лицо с исключительно культурными целями. Я не дипломат, не высказываю публично своих политических убеждений. Но не стоит забывать, что помимо политиков есть еще и обычные люди со своими проблемами, заботами, надеждами, и именно они должны встречаться с такими же обычными людьми по всему миру. Вот почему я приехал поддержать жителей Крыма, помочь им пережить это непростое время.
Я считаю недопустимым исключение Крыма из международной жизни. Это очень опасная ситуация для всех. Необходимо достигнуть мирного решения конфликта не только по Крыму, но и по другим проблемным регионам в Восточной Европе.
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Кинематограф как раз может стать мостом, соединяющим политические и идеологические «берега». Метафора, заложенная в названии ялтинского фестиваля, красноречиво подчеркивает именно эту задачу. Крым должен занять достойное место на культурной карте мира, а это значит, что пришло время привлечь внимание международной общественности к тому, как этот регион живет и развивается.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1507310709
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