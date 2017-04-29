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Попытки Украины проинспектировать Крым являются провокационными и тщетными, — МИД

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Попытки Украины проинспектировать Крым являются провокационными и тщетными, — МИД | Русская весна

Министерство иностранных дел России назвало провокационными и тщетными попытки Украины проинспектировать Крым в рамках Венского документа 2011 года.

«Нынешний статус Республики Крым и города Севастополя как субъектов Российской Федерации — вопрос решённый. Он не подлежит пересмотру.

Соответственно, Россия свободна в размещении любых своих войск и военной техники на собственной территории», — говорится в комментарии МИД, опубликованном в связи с очередным докладом госдепа США о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения.

«Попытки проинспектировать территорию Крыма в рамках инспекции Украины являются провокационными и тщетными», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493479268

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