Поправим ему психику: Веллеру предлагают срочную помощь после буйства на «Эхе Москвы» (ВИДЕО)

Защитник Бронзового солдата в Таллине, российско-эстонский правозащитник, член Президиума Международного правозащитного движения «Мир без нацизма» Дмитрий Линтер специально для «Русской Весны» прокомментировал скандальный поступок писателя Михаила Веллера, подчеркнув, что писателю необходимо вплотную заняться вопросами психического здоровья.



Как сообщала «Русская Весна», комментарии ведущей в эфире радиостанции «Эхо Москвы» привели Михаила Веллера в состояние крайнего возмущения, он несколько раз сказал, что она должна молчать и слушать его, хотя формат программы предполагает диалог между ведущим и гостем.

После чего, не сдержав эмоций, писатель выплеснул воду из чашки в лицо ведущей, с силой отшвырнул микрофон и бросил чашку, чудом не попав ею в лицо Ольге Бычковой. Затем Веллер со словами «Скотина тупая, я тебя больше не знаю» выбежал из студии.

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«Меня очень озаботило душевное состояние уважаемого мной писателя Михаила Иосифовича. Я уже был свидетелем его, скажем так… эпатажного и удивительно яркого поведения на канале “ТВ Центр”. Где он метнул стакан в ведущего Романа Бабаяна после слов о том, что Веллер говорит неправду», — ответил Дмитрий Линтер на просьбу «Русской Весны» дать оценку скандалу.

«Считаю, что гению можно многое. А с моей точки зрения, как писатель Веллер очень талантлив. Очень необычен и ярок он и в своей повседневной жизни. Иногда он немного переступает грань, особенно, когда есть рядом стакан с водой. Но это легко исправляется несколькими корректирующими консультациями.

Очень хочу поддержать писателя. Так как я по образованию психолог и немного понимаю в гештальт-терапии и адлеровской психологии, то готов оказать бесплатную психологическую помощь уникальному эстонскому писателю. Есть необходимые техники и инструменты, чтобы исправлять подобное девиантное поведение», — комментирует Линтер.

«Искренне желаю талантливому писателю психического здоровья. Если же необходимо медикаментозное вмешательство для исправления подобных ситуаций, то у меня есть несколько отличных психиатров, которых я по-дружески могу рекомендовать переживающему творческий кризис писателю.

Удачи Михаилу Йосифовичу и крепкого душевного здоровья. Как говорят наши с Веллером соотечественники из Эстонии. Тервисекс!»

Как сообщала «Русская Весна», в марте текущего года Дмитрий Линтер присутствовал на эфире телеканала ТВЦ, где Веллер принялся кричать на ведущего и оскорблять его после слов о том, что в Эстонии никогда не давали гражданства всем желающим. Перепалка и тогда завершилась метанием стакана в ведущего.