Попавший в Сеть тюремный «гарик» Губермана взбесил россиян

«Чувак, ты забыл кто в Освенциме печи погасил?» — отреагировали на четверостишье разъяренные пользователи.

На одной из страниц в Facebook со стихотворениями Игоря Губермана появилось сатирическое четверостишье — «гарик», которое вызвала в Сети волну возмущения.

Какие прекрасные русские лица!

Какие раскрытые ясные взоры!

Грабитель. Угонщик. Насильник. Убийца.Растлитель.

И воры, и воры, и воры.

Реакция пользователей не заставила себя ждать. «Гарик» собрал многочисленные комментарии, в то время, как обычно другие четверостишия на этой странице удостаиваются лишь пары откликов.

«Вероятно автор хочет устроить успешные гастроли по Украине. Поэтому и раздувает, гнида. Дешевка», «такое написать может только подонок», «а зачем вы это пишете, можно спросить? Вы разве не знаете, что унижать и оскорблять людей по национальному признаку, нельзя?», «чувак, ты забыл кто в Освенциме печи погасил? А может зря?», «Губерман — русофоб? Не знала…», — отреагировали разъяренные комментаторы.

«С какого боку антисемизм увидели в передаче Исаакия РПЦ? Еврей Губерман пишет унизительные стихи о русских-и все молчат. Русские, ау», — пишут в Сети.

Некоторые интернет-пользователи также высказали мнение, что если бы подобные строки были написаны в отношении чернокожих или представителей ЛГБТ, «все правозащитники мира уже развели бы грандиознейший скандалище с бичеваниями и нерукопожатостями».

Впрочем, нашлись и те, кто считает, что сам Губерман не имеет никакого отношения к этому «гарику». Стихи на странице публикуют люди, которые ведут аккаунт.

«Сам Губерман, как понимает любой здравомыслящий человек, к этому аккаунту никакого отношения не имеет и, скорее всего, даже не подозревает о его существовании», — предположили защитники израильского поэта.

В соцсетях оскорбленные россияне приняли, так сказать, идею Губермана на вооружение, и сочинили свои собственные «гарики».

Также известно, что четверостишье вырвано из контекста. Впервые стихотворение было опубликовано в 1981 году и входит в собрание «Камерные гарики. Тюремный дневник». Губерман написал эти строки, когда был осужден по обвинению о покупке краденых икон. Он отсидел в тюрьме 5 лет, позже иммигрировал в Израиль.