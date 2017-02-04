Помни о людях, это ведь ничего не стоит…

Это любимая поговорка нашего Кэпа. Когда же он озаботится обустройством страны, а такое вполне может быть, я верю, ему понадобятся ресурсы. Разные, в т.ч. и трудовые. На что обратить внимание.

Трудовое население понемножку вымирает. Хорошо, что понемножку, плохо, что вымирает. Ну, тут всё зависит от желания Кэпа. Он может замедлить процесс, может ускорить. Последнее, конечно, легче. Поэтому и…

Надо обратить внимание на избыточную занятость трудовых ресурсов в паразитных сферах. Может быть не совсем паразитных, но всё-таки. Скажем на государственной службе, в силовых структурах, в частной охране, в торговле, в банках.

В коммунальном хозяйстве заняты миллионы мигрантов из подбрюшья, а откуда им ещё быть. Переводы денег этих мигрантов к себе на родину образуют значительный поток доходов. Например, для Киргизии и Таджикистана это практически главные статьи государственного дохода.

Но тут надо обратить внимание на вредительскую политику Кэпа по снижению покупательной способности рубля. Быть мигрантом становится невыгодно и они бросают Россию. Кэп не беспокоится, потому что он может безболезненно ликвидировать десятки тысяч ненужных контор и перенаправить людей в коммуналку. Например, депутаты, которых в стране видимо-невидимо, могут пойти в дворники, вахтёры и т.д. Беда тут в том, что и наши люди страдают от «пустого» рубля, однако это тема другого разговора.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109575/17035/-