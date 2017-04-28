Ползучий захват: ВСУ передвигают блокпост у Еленовки к блокпосту ДНР

ВСУ передвигают свой блокпост у Еленовки (к юго-западу от Донецка) к контрольно-пропускному пункту ДНР. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщили в оперативном командовании республики.

«Стало известно, что украинская сторона приступила к подвозу стройматериалов, которые будут использованы для возведения позиций и оборудования блокпоста в непосредственной близости к нашим позициям в Еленовке, — приводит слова представителя командования Донецкое агентство новостей. — Сейчас эти материалы тщательно скрывают в лесополосе».

«Едва ли украинская сторона, приняв такое решение, руководствовалась заботой о мирном населении, которое ежедневно пересекает пропускные пункты. Вопреки договоренности, достигнутой в Минске о разведении сил и средств, Киев всего лишь пытается реализовать свой план „ползучего захвата территории“, и не оставляет попыток продвинуться вперед, — добавил он. — В этой связи донецкое командование намерено обратить внимание на данный факт наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ».

Как сообщало EADaily, 14 апреля секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные должны «метр за метром, километр за километром продвигаться на восток». В декабре 2015 года полпред республики на переговорах в Минске Денис Пушилин сообщил, что Киев, в нарушение всех договоренностей, взял под свой контроль восемь населенных пунктов, находящихся в буферной зоне, в том числе Широкино, Пищевик, Павлополь, Виноградное, Гнутово, Жованка, Троицкое и Бахмутовка. В конце года в селе Пищевик Волновахского района был развернут контрольно-пропускной пункт.