Пользователи соцсетей на военном положении

Дело Кунгурова продолжает оставаться в центре внимания международных организаций

Самое важное из нового доклада «Агоры» о свободе в российском интернете.

Международная правозащитная группа «Агора» опубликовала доклад, посвященный свободе слова в российском интернете в 2016 году. Авторы доклада — руководитель «Агоры» Павел Чиков и аналитик организации Дамир Гайнутдинов — утверждают, что рунет стал «полем для масштабной кибервойны», а жители страны оказались «на военном положении». В докладе приводятся данные о случаях насилия против журналистов и блогеров, уголовных делах, связанных с репостами, и законодательных инициативах, касающихся регулирования интернета в России. «Медуза» кратко пересказывает доклад.

Российский интернет — на «военном положении», полагают в «Агоре». Авторы доклада считают, что за последние пять лет российские власти стали воспринимать интернет как «театр военных действий». Они напоминают, что ФСБ

заявила о пресечении 70 миллионов кибератак на российские информационные сети в 2016 году, а МИД РФ периодически обвиняет иностранные государства в организации и спонсировании подобных действий.

Жители России, утверждают в «Агоре», оказались «в тылу воюющего в киберпространстве государства с сильной цензурой и жесткой реакцией на любое несогласие».

Случаев насилия и угроз его применения из-за распространения информации в интернете в 2016 году стало больше почти в два раза. По статистике «Агоры», в 2015-м зафиксировано не менее 28 подобных эпизодов, в 2016-м — не менее 50. В частности, речь идет о нападениях на журналистов и блогеров. Авторы доклада вспоминают нападение на автобус мобильной группы «Комитета по предотвращению пыток» на границе Ингушетии и Чечни 9 марта, а также нападение членов ультраконсервативного «Национально-освободительного движения» (НОД) на финалистов школьного конкурса, организованного международным правозащитным обществом «Мемориал». «Агора» отмечает, что насилию подвергались и «провластные активисты» — так, в Саратове неизвестными был избит активист НОД, рассказывавший о пытках в полиции.

За последние два года не менее 47 граждан России осуждены на реальный срок за посты в интернете. По данным «Агоры», в 2015 году осудили 18 человек, в 2016-м — уже 29, а еще к троим «применены принудительные меры медицинского характера».

Авторы доклада пишут, что риск получить реальный срок возрастает, если высказывание пользователя связано с «одной из ведущихся в стране информационных кампаний». «Агора» называет три — «сирийскую, крымскую и кампанию по защите детей». В качестве примера приводятся: уголовное дело против тюменского блогера Алексея Кунгурова (два года колонии-поселения за пост «Кого на самом деле бомбят путинские соколы» с критикой действий российских военных в Сирии), дело против жителя Твери Андрея Бубеева (два года колонии-поселения за публикацию картинки с изображением тюбика и надписью «Выдави из себя Россию» и перепост статьи «Крым — это Украина») и дело против воспитательницы детского сада из Курганской области Евгении Чудновец (пять месяцев колонии за публикацию видео, где, предположительно, вожатые детского лагеря издеваются над обнаженным ребенком).

Всего в «Агоре» насчитали 298 случаев уголовного преследования за интернет-активность; большинство дел — за праворадикальные высказывания и призывы к насилию в соцсетях.

В 2016 году было озвучено и принято не менее 97 законодательных инициатив, связанных с регулированием интернета; для сравнения: в 2011-м — пять. Как пишут авторы доклада, большинство из них «касались введения ограничений распространения информации, ответственности пользователей и облегчения слежки за гражданами». Аналитики «Агоры» приводят в пример принятые в 2016 году в рамках «пакета Яровой» поправки, обязывающие операторов сотовой связи и обмена информацией в интернете в течение нескольких лет хранить метаданные о действиях пользователей, а затем и содержание их переговоров.

Авторы доклада также обращают внимание на новую доктрину информационной безопасности, принятую Россией в декабре 2016 года. «Информационно-психологическое воздействие» через интернет власти считают одной из основных угроз.