Поляки призвали Киев дать Львову автономию

Во Львове состоялся форум польской общины области, на котором было принято решение срочно просить экономической автономии у центральной украинской власти: город собирается интегрироваться в Польшу, наладив тесные экономические связи.

Представители Сейма и польской общины обосновали свои требования на форуме.

На собрании поляков Львовщины была проанализирована ситуация с экономическим развитием региона. Участники форума пришли к выводу, что она складывается крайне негативно. Председатель объединения поляков Львовской области Сергей Лукьяненко, которому предоставили слово, заявил, что отсталость региона в экономическом плане от того уровня, на котором сейчас находятся соседние польские, составляет 50 лет.

«Но у Львова перспектива еще есть, а в других регионов ее нет. Польша даст львовянам возможность реализовать себя», — сказал он, добавив, что для налаживания взаимодействия вмешательство и посредничество Кабмина Украины будет лишним.

Сенатор польского Сейма Ян Жарин, представляющий партию «Право и Справедливость», заявил, что Польша должна делать больше шагов навстречу своим соотечественникам в Восточной Галиции. Он отметил, что Львов всегда был верным полякам и сегодня они существуют как народ в том числе и благодаря этому городу.

Киев, по мнению экс-депутата Львовского областного совета Зиновия Бермеса, не способен как-то помочь проблеме экономического развития регионов и Львовщины в частности, а поэтому необходимо решать ее на месте, за счет налаживания сотрудничества с Польшей. Если этого не произойдет в ближайшее время, предсказывает историк и профессор католического университета Андрей Павлишин, область впадет в депрессию.

Участники форума приняли резолюцию, которую собираются направить в Киев и в которой содержится требование предоставить Львовщине право самостоятельно принимать решения по экономической политике прежде всего для того, чтобы начать выстраивать автономные связи региона с Польшей.