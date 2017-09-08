Полтора килограмма «российского авторства». Афера со школьными планшетами









«Ростех» под видом отечественной разработки поставил в свердловские школы американские планшеты пятилетней давности. И по завышенной во много раз цене.

Грузится минуты три

1 сентября подконтрольный «Ростеху» Национальный центр электронного образования (НЦЭО) запустил в четырех муниципалитетах Свердловской области пилотный проект по оснащению школ двухэкранными планшетами российской разработки. По данным РБК, центр потратил на это уже 300 млн. рублей и планирует вложить еще 150 миллионов. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что уральским школьникам достались устройства enTourage eDGe, которые были презентованы американской компанией еще в 2012 году. И которые сейчас можно купить на eBay за 30 долларов.

«Вы подождите немного, он долго грузится, минуты три», – говорит учительница одной из екатеринбургских школ. Она участвует в тестировании новых планшетов, полученных бесплатно по программе «Ростеха».

Электронный учебник, по замыслу госкорпорации, в перспективе должен заменить школьнику все книги и тетради. Он состоит из двух частей. Справа обычный, «сенсорный» экран, который работает только с помощью специальной палочки – стилуса. (Здесь стоит напомнить, что глава Apple Стив Джобс еще в 2005 году говорил, что стоит отказаться от стилуса, так как он неудобен, все время теряется). Слева – экран с электронными чернилами. Оба экрана могут работать одновременно: например справа школьники открывают учебник, а слева пишут, рисуют схемы и графики. Набор приложений сильно сокращен по сравнению с полноценным планшетом: нет даже стандартного браузера, хотя в Интернет зайти можно.

Планшет очень тяжелый, весит1,5 кг. Директор НЦЭО Константин Козлов в интервью РБК обещал, что в будущем вес уменьшится.

Он также рассказал, что планшет «разработала группа изобретателей, которые начали свою работу в 2011 году в рамках задания Российской академии наук по исследованию возможностей электронного образования в России». Сейчас интеллектуальные права на него принадлежат НЦЭО. Названия у планшета пока нет.

На устройстве, которое мне показали в школе, название написано – enTourage eDGe. Это американская компания, которая в 2009 году презентовала «первое в мире двухэкранное панельное устройство»: планшет-электронную книгу из двух частей. Для 2009-2010 годов технические характеристики устройства были неплохими: 4 Гб встроенной памяти, Wi-Fi, шесть часов работы без подзарядки, новейшая на то время операционная система Android 2.2.1.

На сайте компании сообщается, что устройство стало очень популярным, поэтому было решено разработать версию 2.5. В массовое производство она была запущена в июле 2012 года. В российские школы поступила именно эта версия. При этом операционная система Android 2.2.1 2009 года и ядро Linux 2.6.34 2010 года на нем остались. И из-за устаревших технических характеристик все приложения работают очень медленно. В 2017 году такое устройство выглядит безнадежно устаревшим.

Первый эксперимент: 2010 год

Еще 7 лет назад устройство enTourage eDGe стало основной проекта Э-ОК – Электронный образовательный комплекс, запущенного издательством «Академкнига/Учебник». На сайте проекта сообщается, что в 2010 году в рамках эксперимента для занятий по обществознанию такие учебники закупили в десять школ Москвы, Томска, Челябинска и Магнитогорска. В одной из презентаций – в школе № 1409 на Ходынском бульваре – принял участие Олег Митволь, в то время префект Северного административного округа. Тогда же он подарил такой учебник мэру Москвы Юрию Лужкову. Сейчас он вспоминает, что планшеты в 2010 году выглядели точно так же.

Тогда представитель авторского коллектива издательства «Академкнига/Учебник», разработчик программы Максим Острый рассказывал «Известиям», что устройство, которое получили школьники, «принципиально отличается от того, что внедряется в Америке и разрабатывается в Европе».

Но судя по фотографиям, опубликованным на сайте Э-ОК, и в 2010 году, и в 2017 году школьники получили практически идентичные девайсы enTourage eDGe.

Сколько он стоит?

Купить планшет enTourage eDGe в известных розничных магазинах почти невозможно, так как он не обновлялся с 2012 года и на него, соответственно, просто нет спроса. Устройство удалось найти на сайте товаров из Германии Mercatos за… 38 евро (примерно 2,6 тыс. рублей). На американском сервисе eBay планшет можно купить еще дешевле — за 30 долларов (1,7 тыс. рублей).

Стоимость же устройства, которое поступило в свердловские школы, оценивается, со слов директора НЦЭО Козлова, «более чем в 20 тыс. рублей». В будущем цену обещали сделать меньше. Прототип также обещали модернизировать.

Центр купил для эксперимента 8 тыс. планшетов, которые, как сказано, обошлись госкорпорации в 240 млн. рублей. В 2015 году планшет в рознице можно было купить за 6000 рублей. В НЦЭО утверждают, что их устройства – доработанные. Судя по всему, на них стоит дополнительное российское программное обеспечение: приложения «Магазин книг», «Портал ОК» и т.п. Видимо, эта доработка, красная цена которой не больше 1 тыс. руб., для казны обходится дороже 24 тыс. рублей…

Будущее проекта

Директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» и председатель совета директоров Национального центра информатизации («дочка» «Ростеха», материнская компания для НЦЭО) Василий Бровко заявил, что если тест проекта пройдет успешно, то устройства могут закупить Минобрнауки и Минкомсвязи. В этих ведомствах говорить о проекте отказались.

В екатеринбургской школе нам сказали, что участвуют в проекте уже год: сначала у них было 17 планшетов, а в этом году – уже 90. В школах, участвующих в эксперименте, планшеты используются в начальной школе и в 5-9 классах на уроках химии и биологии. Но по-настоящему полезными они станут тогда, когда в них будет обновлено программное обеспечение, говорит нам учитель. «Такие устройства будут полезными, когда станут раза в три быстрее. Но детям нравится и сейчас», – примирительно добавила она.

Впрочем детям воздушные шарики и пепси еще больше нравятся.

Ольга Балюк

По материалам: http://publizist.ru/blogs/107999/20188/-