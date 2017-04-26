Польского русофоба избили в эфире НТВ (ВИДЕО 18+)

Польского журналиста-русофоба Томаша Мацейчука избили в эфире телеканала НТВ на съемках передачи «Место встречи».

Причиной драки стало хамское поведение Мацейчука, заявившего присутствовавшему в студии главном редактору издания Politrussia Руслану Осташко, что «ваши деды — красные фашисты».

После этого Осташко подошел к Мацейчуку и несколько раз крепко ударил русофоба. Мацейчук попытался ответить, однако противников разняла подоспевшая охрана.

Как ранее сообщала «Русская Весна», в прошлом году Мацейчука также избили на съемках программы «Право голоса» за оскорбительные высказывания в адрес России.

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