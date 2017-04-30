Польский консул в Огайо лишилась работы из-за фото Туска в нацистской форме

МИД Польши отстранил от ​дел почетного консула в американском штате Огайо Марию Сзонерт-Биниенду, сообщает польское агентство PAP. Причиной стало то, что дипломат разместила в социальной сети фото польского политика и председателя Европейского совета Дональда Туска в нацистской форме.

Фотоколлаж, на котором Туск изображен в форме СС, появился в Twitter дипломата. Позднее фотография была удалена, однако на нее успели обратить внимание. Окончательное решение о будущем дипломата будет принято после того, как глава польского МИД Витольд Ващиковский вернется из официального визита в Австралию.

В то же время сама Сзонерт-Биниенду отрицает выдвинутые обвинения, утверждая, что ее аккаунт в соцсети был взломан. «Мой профиль может быть использован от моего имени без моего ведома», — подчеркнула она. Сзонерт-Биниенду также отметила, что осуждает любую демонстрацию пропаганды нацизма.

При этом дипломат заявила, что связывает развернувшуюся против нее кампанию с делом крушении польского правительственного лайнера Ту-154 под Смоленском в 2010 году. Ее муж участвует в правительственной комиссии, которая занимается расследованием катастрофы. «Эта операция направлена, в частности на то, чтобы парализовать расследование в Смоленске», — заявила она.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал и сам Туск, передает польский портал TVN24. Он заявил, что подобный скандал отрицательно влияет на имидж Польши. «В голове не помещается, что такой человек может быть консулом Польши и тем более почетным», — заявил он.