Польский консул в Огайо лишилась работы из-за фото Туска в нацистской форме
МИД Польши отстранил от дел почетного консула в американском штате Огайо Марию Сзонерт-Биниенду, сообщает польское агентство PAP. Причиной стало то, что дипломат разместила в социальной сети фото польского политика и председателя Европейского совета Дональда Туска в нацистской форме.
Фотоколлаж, на котором Туск изображен в форме СС, появился в Twitter дипломата. Позднее фотография была удалена, однако на нее успели обратить внимание. Окончательное решение о будущем дипломата будет принято после того, как глава польского МИД Витольд Ващиковский вернется из официального визита в Австралию.
В то же время сама Сзонерт-Биниенду отрицает выдвинутые обвинения, утверждая, что ее аккаунт в соцсети был взломан. «Мой профиль может быть использован от моего имени без моего ведома», — подчеркнула она. Сзонерт-Биниенду также отметила, что осуждает любую демонстрацию пропаганды нацизма.
При этом дипломат заявила, что связывает развернувшуюся против нее кампанию с делом крушении польского правительственного лайнера Ту-154 под Смоленском в 2010 году. Ее муж участвует в правительственной комиссии, которая занимается расследованием катастрофы. «Эта операция направлена, в частности на то, чтобы парализовать расследование в Смоленске», — заявила она.
Сложившуюся ситуацию прокомментировал и сам Туск, передает польский портал TVN24. Он заявил, что подобный скандал отрицательно влияет на имидж Польши. «В голове не помещается, что такой человек может быть консулом Польши и тем более почетным», — заявил он.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/30/polskiy-konsul-v-ogayo-lishilas-raboty-iz-za-foto-tuska-v-nacistskoy-forme