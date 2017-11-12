Польские ультраправые вышли на марш под лозунгом: «Помним про Львов и Вильнюс»
В Варшаве на марш ультраправых вышли люди с баннером, на котором написано «Помним про Львов и Вильнюс».
Об этом сообщает Польское агентство печати.
11 ноября в польской столице в День независимости страны состоялся марш националистов, к которому присоединились ультраправые из разных стран ЕС.
По информации агентства, участники марша вышли с баннерами, где написано: «Мы хотим Бога», «Помним про Львов и Вильнюс», а также с изображением Иисуса и надписью «Царствуй нам, Христос».
Кроме того, националисты вышли с флагами с эмблемой Национального Вооруженных Сил и надписью «Смерть врагам Родины».
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1510440723