Польше легче примириться с Россией, чем с Украиной — мнение

«История разделяет нас. Нас беспокоит культ Бандеры, ОУН-УПА.

Это была одна из причин, почему господин Коморовский два года назад проиграл президентские выборы. Многие до сих пор ссорятся по вопросу, был или не был геноцид на территории Волыни», — сказал газете ВЗГЛЯД польский политолог Тадеуш Ивиньский, комментируя акцию украинских националистов, вывесивших портрет Бандеры на посольстве Польши в Киеве.

Польско-украинские отношения пережили накануне очередной скандал. Активисты организации «Черный комитет» в Киеве вывесили на ограде посольства Польши портрет Степана Бандеры. Через Facebook активисты сообщили, что это ответ на «откровенно антиукраинские заявления высших чиновников Польши».

Ранее президент Анджей Дуда и глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский в ультимативной форме потребовали от Украины отказаться от героизации Бандеры и УПА*.

В заявлении «координатора «Черного комитета» Богдана Тыцкого выпады варшавских лидеров названы «ударом в спину» Украине, которая «в тяжелых боях вырывается из-под влияния Российской империи».

В упрек Варшаве поставили и героизацию таких государственных деятелей, «в частности Пилсудского», которые проводили «откровенно антиукраинскую политику».

Ранее Качиньский прямо заявил, что «с Бандерой» украинцы «в Европу не пройдут», что отношение к Украине будет зависеть от трактовки Киевом роли УПА, совершившей «ужасающие преступления против поляков». В то же время Киев от Бандеры отказываться не спешит.

Насколько сильны сегодня противоречия в треугольнике Киев — Варшава — Москва, газете ВЗГЛЯД рассказал бывший зампред международного комитета Сейма, профессор политологии Ольштынского университета социал-демократ Тадеуш Ивиньский.

ВЗГЛЯД: Господин Ивиньский, недавно ваш министр финансов Моравецкий сообщил, что Польша приняла уже более 1,3 млн беженцев с Украины. Это число соответствует реальности?

Тадеуш Ивиньский: Без сомнения, более миллиона украинцев часто приезжают и уезжают. Мы не нуждаемся в визовом режиме, приезжая на Украину, но украинцы обязаны иметь нашу визу. Но беженцы — это совсем другая категория. А украинцы приезжают в Польшу на заработки. У нас не хватает рабочей силы.

За последние годы 2,5 млн поляков уехало на Запад. Считается, что как минимум 950 тысяч поляков работают в Великобритании. Вот на место поляков и приезжают прежде всего украинцы.

Ксенофобии по отношению к украинцам нет. Кстати, в Польше есть интересная группа из 30 тысяч вьетнамцев. За несколько лет они очень хорошо интегрировались. Никто не имеет к ним никаких претензий. А у поляков и украинцев даже больше общего, чем у поляков с русскими. Украинцы имеют репутацию трудолюбивых. К сожалению, элементы ксенофобии в Польше есть. Прежде всего в отношении мусульман.

ВЗГЛЯД: Активисты, называющие себя представителями организации «Черный комитет», вывесили портрет Степана Бандеры на ограде посольства Польши в Киеве. Недавно Московский проспект Киева переименовали в проспект Бандеры. В России у многих вызывает гнев этот культ ОУН-УПА. А рядовых поляков волнует этот аспект украинской политики?

Т. И.: Это серьезная проблема. История разделяет нас. Нас беспокоит культ Бандеры, ОУН-УПА… Это была одна из причин, почему господин Коморовский два года назад проиграл президентские выборы.

Последний зарубежный визит в ранге главы государства он совершил в Киев. Произнес хорошую речь в Верховной раде о том, что Польша должна достичь исторического примирения с Украиной, Германией и Россией.

Польша когда-то первой признала независимость Украины. Однако в тот же самый день после речи Коморовского парламент Украины принял закон о том, что если кто-то критикует фигуру и деятельность Бандеры, он должен быть наказан.

Коморовский на это никак не отреагировал. А ведь многие до сих пор ссорятся по вопросу, был или не был геноцид на территории Волыни.

Эта история разделяет нас. Есть хорошая французская пословица: понять — значит простить. Но пока Польша примирилась только с Германией. Что касается примирения с Украиной и Россией — это намного сложнее. По-моему, Польше легче примириться с Россией, чем с Украиной.

ВЗГЛЯД: Можно ли сказать, что польское и украинское правительство сближает исключительно неприязнь к России?

Т. И.: Я бы так не сказал. Да, отношения Польши и Украины теперь, так сказать, «озлобились» — по разным причинам. История — это только первая причина. Вторая — Польша в течение нескольких лет служила главной опорой Украины в Евросоюзе. А теперь наша роль уменьшилась и это место заняла Германия. Так вышло, что нормандский формат не охватывает Польшу.

Внутри Евросоюза Польша чаще других требует поддерживать антироссийские санкции, пока Крым не будет возвращен Украине и Минские соглашения не будут претворены в жизнь. Это сближает Киев и Варшаву. Но я бы не сказал, что это главный повод для сотрудничества. Нет. У нас большая совместная граница, давние исторические связи. Вот та же проблема миграции. Так что нас многое связывает!

ВЗГЛЯД: Усиливаются ли в Польше голоса в пользу отмены санкций?

Т. И.: Такого, как в Словакии, где об этом говорят на уровне правительства, или во Франции, где об этом говорят Франсуа Фийон и Национальный фронт, в Польше нет. Но все больше людей в Польше приходят к выводу, что практически нигде в мире санкции не привели к решению проблем… Лично я был против решения Варшавы заморозить безвизовое приграничное передвижение с Калининградской областью.

Это была абсолютная политическая ошибка. Но теперь даже Трамп сказал, что пока Россия не вернет Крым, санкции останутся. Евросоюз продлил санкции на полгода, и что будет потом, сказать трудно.

Теперь все будет зависеть от результатов выборов в Голландии, Франции и Германии.

ВЗГЛЯД: Польша очень сильно увеличила в последние годы военные расходы. В Варшаве всерьез опасаются российского нападения?

Т. И.: Наверное, есть такая причина. Но, кстати, Трамп всегда подчеркивал, что надо повысить процент расходов на оборону. И есть только пять стран НАТО, где более двух процентов ВВП тратится на оборону.

Среди них США, Великобритания, Греция, Эстония и Польша. Уже звучат призывы поднять эту цифру до трех процентов. Сам-то я думаю, есть проблемы с пенсионерами, с повышением минимальной оплаты труда. Надо прежде всего больше тратить бюджетные деньги на здоровье.

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Никита Голобоков

Деловая газета «Взгляд»

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