Польша рвётся в бой: министр обороны Мачеревич готов «возвращать Крым»

Требование США вернуть Украине Крым встретило полное понимание у польского руководства, пишет портал Onet. Глава Минобороны Польши Антони Мачеревич уверен, что не представляется возможным вернуть миропорядок без возврата к целостности европейского государства, на которое «беззаконно напали».

Как заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что ожидает от России отказа от контроля над Крымом. Пребывающий в главном штабе НАТО в Брюсселе польский министр обороны Антони Мачеревич подчеркнул, что в этом вопросе все согласны, пишет Onet.

«Не представляется возможным вернуть миропорядок без возвращения целостности европейского государства, на которое беззаконно напали», — заявил глава Министерства обороны Польши. «Эти слова подтверждают, что мы все стоим на той же правовой, политической и моральной почве», — добавил он.

В 2014 году Россия аннексировала принадлежащий Украине Крым в результате военной интервенции, а также референдума по вопросу независимости, результаты которого не признала ни Украина, ни Запад, напоминает польский портал.

Комментарии читателей на сайте onet.pl:

… : Мир наступит, когда в небытие уйдут мачервичеподобные.

lolo: Давайте будем следить за своим корытом. И не будем совать морду туда, куда не надо.

AndyS: Вот теперь вы знаете, зачем нужна территориальная оборона! Она отобьёт Крым у русских.

Herter: Но ведь в конце концов Украина теперь целостна в национальном плане. Она только ещё должна отдать Львов, чтобы Польша была целостна, и пусть потом уже она почитает УПА* и Бандеру.

smok: Кажется, Крым вернётся к Украине сразу после того, как Косово вернется к Сербии…

Horst: Это какое-то недоразумение. Этот министр не представляет интересов Польши.

rodak: Я бы посоветовал не раздражать Россию, потому что от господина Путина можно и по попке получить!

* Запрещенная в РФ экстремистская организация.