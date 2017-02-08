Польша и Германия призвали к сохранению антироссийских санкций

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Польши Беата Шидло на пресс-конференции по итогам переговоров в Варшаве заявили о необходимости сохранения санкций против России.

«На Украине нарушается международное право, а также территориальная целостность. Россия не отказывается от своих действий, Европейский союз должен придерживаться санкционной политики», — приводит слова Шидло РИА Новости.

Меркель также отметила, что обсудила вопросы разрешения украинского кризиса с президентом России Владимиром Путиным.

«„Минск” не реализован, и поэтому санкции в настоящее время не могут быть отменены», — подчеркнула канцлер ФРГ.

Ранее председатель Комитета государственного строительства Новороссии, лидер «Славянской гвардии» Владимир Рогов в разговоре с ФАН заявил, что Меркель не сможет продолжать оправдывать преступления, совершаемые на Украине, в связи с предстоящими выборами в Германии.

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