Украина 

Полная деиндустриализация: Украина значительно сократила выпуск стали, проката и чугуна

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Полная деиндустриализация: Украина значительно сократила выпуск стали, проката и чугуна | Русская весна

Украинские горно-металлургические предприятия по итогам января—июня 2017 года сократили производство стали, согласно оперативным данным, на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 10,277 млн тонн.

Об этом сообщили в объединении металлургических предприятий Укрметаллургпром.

Выпуск общего проката за шесть месяцев также снизился — на 20% — до 8,728 млн тонн, чугуна — на 21%, до 9,404 млн тонн.

Выпуск кокса снизился на 22% — до 5,037 млн тонн.

При этом выпуск труб за указанный период возрос на 27% — до 506 тыс. тонн.

В июне было произведено 1,594 млн тонн стали, 1,350 млн тонн общего проката, 1,511 млн тонн чугуна, 98,4 тыс. тонн труб и 861 тыс. тонн кокса.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499090694

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