Полька против гопака. Киев стремительно теряет западных союзников

В польских СМИ появилась информация о том, что Владимир Вятрович, один из идейных националистов на Украине (возглавляет Институт нацпамяти), стал невъездным в Польшу.

Эта новость, мягко говоря, шокировала украинский политический бомонд.

Несколько красноречивых цитат:

Александр Аронец, депутат Киевского облсовета от партии «Свобода»:

«Вятрович сделал все, чтобы закопать исторический топор войны между украинцами и поляками. Хватит. Далее поступаться невозможно, потому что это будет означать капитуляцию, отказ от наших героев».

Сергей Квит, бывший министр образования Украины:

«Истеричное поведение относительно украинской политики исторической памяти со стороны представителей некоторых соседних держав свидетельствует об имперских рецидивах, которыми они не переболели в начале XXI века. Провозглашение нынешней польской властью Вятровича персоной нон-грата фактически является признанием его заслуг как гражданского деятеля».

Владимир Горбач, политолог:

«Понимают ли наши польские друзья, что своей борьбой против „бандеризма“ они лишь укрепляют культ Бандеры в современной Украине?»

Руслан Андрейко, депутат Киевского совета от партии «Свобода»:

«Думаю, история с запретом въезда Владимира на территорию Польши — это лишь страх популистской польской клики перед исторической правдой».

Николай Княжицкий, народный депутат Украины от партии «Народный фронт»:

«Наша цель — победить конъюнктурщину и недальновидность, а возможно, и провокацию, выдержанностью и открытостью к диалогу».

Можно привести еще много примеров. И это только цитаты публичных персон. Что говорить о «хайпе», который подняли многочисленные украинские блогеры и диванные эксперты в социальных сетях, которые не ограничиваются высказываниями о «вырытом топоре войны» и не скупятся на бранные слова в адрес поляков.

Все это происходит на фоне не меньшей истерики, поднятой вокруг слов вице-консула Польши о том, что Львов является польским городом, установки в Варшаве мемориальных табличек в память защитников волынских сел от бандитов из ОУН-УПА*, призыва президента Польши убрать из украинской политики людей с «антипольскими взглядами» и прочего.

Украинские общественные деятели, включая самого Вятровича, широко открывают глаза, обвиняя во всем соседа, и тут же, не сильно задумываясь о последствиях, продолжают распространять псевдоисторические небылицы о «подвигах бандеровцев», вырезавших польские села.

Причем Институт национальной памяти под шефством Вятровича шагнул дальше, затронув еще один болезненный период в истории украинско-польских отношений.

На днях там презентовали детскую настольную игру «Украинская революция 1917–1921 годов», в которой речь идет не только о борьбе петлюровцев против «коварных русских», представлявших Красную и Белую армии. Украинские дети теперь будут играть и в «Освобождение Львова от поляков» в 1918 году.

Того самого Львова, который (здесь вице-консул Польши не соврал) в этот исторический период был по большей части польским городом.

Одновременно при полной поддержке местных властей во Львове прошло пышное празднование 99-летия вышеупомянутого «освобождения» — с полной реконструкцией истребления польских защитников города.

Подвиг польских студентов-«орлят», пытавшихся в неравной борьбе защитить от украинских наемников (так называемых сечевых стрельцов) родной город, — один из краеугольных камней в историко-идеологическом фундаменте современной Польши.

Первые исторические схватки между Варшавой и Киевом начались еще в 1990-е — как раз по поводу львовских могил «орлят». Очевидно, ближе к 100-летию тех событий мы станем свидетелями еще не одного конфликта вокруг мемориального комплекса на Лычаковском кладбище.

Более того, судя по действиям Вятровича, украинская сторона намерена искусственно нагнетать обстановку, не откладывая в долгий ящик.

Можно представить, как детскую игру про «освобождение Львова» воспримут поляки.

При этом директор Института нацпамяти руководствуется известным украинским приемом — «А меня за шо?»

Вятрович делает вид, будто не понимает, что, раскручивая псевдогероический нарратив вокруг «подвигов» бандеровцев и дивизии СС «Галичина», тем самым оскорбляет память тысяч убитых и замученных женщин, стариков и детей Галиции и Волыни, сознательно давит на самое больное место.

К примеру, он с легкостью оскорбил павших поляков своим заявлением по поводу мемориальных табличек на варшавских могилах: «Среди погибших в борьбе с украинскими повстанцами на территории Польши больше всего было именно представителей коммунистической безопасности.

То есть теперь в Польше на государственном уровне чествуются чекисты, в частности те, на руках которых кровь польских патриотов».

Надо полагать, оскорбительное высказывание стало последней каплей по поводу решения Варшавы о запрете въезда Вятровичу.

Однако и после этого решения глава Института нацпамяти вместо того, чтобы умерить антипольскую риторику, стал подливать масла в огонь: «Очевидно, Польша будет копировать действия России, когда о запрете на въезд я узнал на границе. <…> В этой ситуации больше всего волнует синхронность действий России и Польши».

Странная синхронность — с разрывом в годы. Ведь сам он рассказывает, что в России уже несколько лет является невъездным.

Скорее, Польша действует синхронно с Украиной, не жалея сил пополняющей список неугодных киевскому режиму граждан России, которым запрещено въезжать на территорию Незалежной.

И если раньше персонами нон-грата на Украине объявляли подкрепляя решение формальным поводом, то последний случай с запретом на въезд российскому журналисту, обозревателю РИА Новости Захару Виноградову, всегда соблюдавшему украинские законы, свидетельствует о том, что Киев в черные списки заносит людей просто за публикации, идущие вразрез с мнением украинских чиновников.

Но больше всего в «исторических спорах» между Киевом и Варшавой поражает святая уверенность украинцев в том, что им все должны.

Только потому, что Украина якобы «воюет против России». «Тем временем украинцы, стиснув зубы, защищают свое и соседних стран будущее в войне с Россией», — так Вятрович отозвался на высказывание министра иностранных дел Польши Ващиковского. Таким образом глава Института нацпамяти, видимо, хочет оправдать исторические фальсификации относительно истории УПА*.

Тему продолжил пропагандист Виталий Портников, еще один идеолог постмайданной Украины:

«Варшава не играет — и в силу своего окраинного положения в европейской политике просто не может играть — никакой реальной роли в урегулировании украинских кризисов. Зато Украина превратилась уже не в теоретический, а в самый что ни на есть настоящий буфер между Польшей и Россией, причем платит за сдерживание российского реваншизма жизнями своих граждан».

То есть Польша в европейской политике — это, по мнению Портникова, «окраина». Удивительно, что современные отцы украинского национализма пока не предлагают переименовать Польшу в «Украину» в связи с ее окраинным положением.

Также Портников предлагает, «не отказываясь от своих позиций, <…> разговаривать с нынешними польскими руководителями как с капризными маленькими детьми, безвозвратно застрявшими в прошлом и не ощущающими логики современного мира».

Потому как это Киев нужен Варшаве, а не Варшава Киеву.

По его мнению, украинские гастарбайтеры закрывают «демографическую дыру» Польши, поэтому поляки кругом должны Украине. Впрочем, учитывая последние экономические и демографические тенденции, о которых я недавно писал, это именно Портников и компания застряли в домайданном прошлом, весьма далеком от сегодняшних реалий.

Они никак не могут понять одного: выстраивать свою идеологию, историю, этнокультурную политику на разжигании вражды с соседями — путь в никуда.

Только за последние месяцы Киев умудрился по разным поводам рассориться с Румынией, Венгрией, Словакией, Польшей (о России просто промолчим). Кто еще остался? Молдавия?

По логике Вятровича, Портникова и им подобных, Кишинев тоже наверняка что-то должен Киеву. Дело за малым: придумать, что именно. Представляю их удивление, когда в один прекрасный момент они поймут, что у Украины союзников больше нет. Совсем.

Читайте также: «Убили всех!» — комбат ВСУ «сжёг полк ВДВ России и чеченский спецназ» в ДНР

Владимир Корнилов

* Запрещенная на территории РФ экстремистская организация.