«Политика ненависти»: о последствиях языковых экспериментов Рады

В ближайшее время Рада может рассмотреть законопроект о языковых ограничениях в стране. RT спросил у политологов и филологов, какие последствия могут иметь предложенные новшества, что на самом деле хотели донести авторы документа и приживутся ли в языке изменения.

Загнать русский язык в подполье

Проект закона об исключительности украинского языка пока ещё находится на уровне черновика и не был принят на государственном уровне, но его основные положения доступны общественности и широко обсуждаются.

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Если этот документ будет принят, он «легитимизирует ту политику в отношении русского языка», которая фактически велась до настоящего времени, но не была оформлена законодательно. Такое мнение высказал политолог и независимый журналист Александр Асафов. Он указал на то, что русский язык, на котором до переворота говорили 80% жителей Украины, с введением предлагаемого закона «фактически станет официально преследуемым».

«Задача украинской политической культурной элиты — уничтожить статус русского языка и вымарать его из всех форм социальной и общественной жизни, загнав его в подполье», — пояснил Александр Асафов.

По его словам, опубликованный на сайте украинской Рады документ фактически «нивелирует заявления украинских политиков о том, что русский язык никто не преследует».

На данный момент в стране действует 10-я статья Конституции Украины, которая даёт русскому языку статус регионального и позволяет пользоваться им в местах наибольшего распространения, «иногда даже подменяя официальную державную мову», напомнил журналист. Таким образом, русский язык был хоть как-то защищён, но теперь его будущее на Украине рисуется в мрачных тонах.

Экзамен державной мовы

Александр Асафов сравнил действия украинских законодателей с эксцентричными поступками националистов, которые выборочно тестируют жителей страны на знание официального языка.

«Среди националистов и радикалов мы периодически видим так называемые экзамены державной мовы, когда они пристают в традиционно русскоязычных регионах, вроде Харькова, Херсона или Одессы, к продавцам, водителям и требуют от них обслуживания только на украинском языке с угрозами, попытками избиений», — рассказал эксперт, напомнив, что подобные действия нарушают 161-ю статью уголовного кодекса Украины, то есть разжигают межнациональную рознь.

Похоже, что подобное отношение теперь выходит на государственный уровень, ведь представленный законопроект предусматривает введение штрафов и даже уголовного наказания.

Политика ненависти

По мнению эксперта, борьба за сохранение украинского языка — это лишь прикрытие, ведь он не нуждается ни в какой защите, более того — он до сих пор формируется, и нынешнее правительство может корректировать его необходимым образом, а вот русскоязычное население, похоже, вскоре действительно будет нуждаться в защите.

«Единого украинского языка, который понимали бы все жители Украины, не существует. Есть минимум 5–6 наречий, не говоря уже о суржике. Это политика ненависти, направленная против носителей русского языка, русской культуры и любых проявления чего-либо общего в культуре двух когда-то братских народов — русского и украинского», — пояснил Александр Асафов.

Он также отметил, что подобное поведение властей противоречит общей тенденции, которая наблюдается в Европе, где местное правительство, наоборот, старается максимально поддержать многонациональное население страны.

«Самый простой пример — это Финляндия. Там всё продублировано на шведском. При этом, по статистике, шведский — родной язык только для 5% населения. Но это никого не смущает. И ни у кого не вызывает признаков языкового шовинизма. В Европе таких проблем не существует», — заключил он.

Назад в прошлое

Доктор филологических наук, заведующий отделом института русского языка РАН Анатолий Баранов считает, что подобные языковые ограничения противоречат общему направлению развития языков.

«Такое ограничение, сведение всего к одному языку — это тенденция ХIХ века, когда образовывались нации, когда язык служил практически единственным средством определения национальности», — пояснил эксперт.

При этом жизнь языка определяется часто не сверху, не распоряжениями властей, а насущными потребностями, которые этот язык обслуживает. Так, если Россия и Украина сохранят существующее тесное сотрудничество, то исключить русский язык из жизни людей будет очень сложно.

«Если экономические связи с Россией сохранятся, если Киев продолжит вести торговлю с Москвой, то барьер языка не будет играть роли. Если экономики двух стран будут тесно связаны, как сейчас, то вытеснить русский язык так легко не удастся», — считает филолог.

Ограничение свободы граждан

Кроме того, по мнению заведующего отделом института русского языка РАН, изучение любого иностранного языка — это открытие новых возможностей и перспектив в жизни любого человека. А подобные законопроекты просто-напросто лишают граждан таких возможностей.

«Как лингвист, я отношусь к таким тенденциям негативно, потому что знание иностранных языков — это реальный капитал, это возможность смотреть на мир по-разному, более объективно», — пояснил он.

«Такие тенденции против развития отдельного человека как индивидуума. В этом смысле Киев, приняв подобный закон, сильно ограничит своих граждан», — заключил филолог.

Напомним, в Верховную раду внесён законопроект «О государственном языке», в котором предлагается ввести исключительное использование украинского языка практически во всех сферах жизни. В частности, украинский язык будет обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях, а также во всех органах государственной власти и местного самоуправления.