Политика ЕС по отношению к России все еще зависит от США

Европейские политологи все чаще признают тот факт, что внешняя политика ЕС в отношении России не может считаться самостоятельной, и она сильно зависит от мнения США.

Директор геополитических исследований Европейского института международных отношений Пьер-Эмануэль Томан в интервью РИА Новости заявил, что европейские политики пока не демонстрируют признаки независимости от Америки.

Политолог признал, что ЕС в той или иной степени традиционно следует за США.

При этом избрание Дональда Трампа президентом может серьезно изменить ситуацию. Проблема в том, что европейские политики ожидали победы Хиллари Клинтон, а с администрацией Барака Обамы у них были тесные связи.

ЕС должен привыкать к новой реальности, в которой Россия и США будут двигаться в сторону улучшения отношений.

«А если Евросоюз не адаптируется, возникнут очень серьезные разногласия между странами-членами ЕС и у сообщества больше не будет общей политической позиции», — заявил Томан.

Пока Брюссель никак не демонстрирует признаки изменения своей позиции. Так, например, в декабре ЕС продлил санкции против России еще на шесть месяцев.

США также используют «последний шанс», так как после инаугурации Трампа вероятность новых санкций, как ожидается, минимальна. Поэтому на прошлой неделе Белый дом дополнительно включил в санкционный список 23 компании из России.