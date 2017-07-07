Политической монополии в России больше не будет никогда

Мы не привыкли к политическому плюрализму, к политической множественности.

Идеологический плюрализм (множественность) некоторые из нас (не все, конечно) еще готовы допустить, но политический плюрализм воспринимается как что-то невозможное, разрушающее естественный порядок вещей.

Но у нас теперь власть выборной элиты, а не единоличного правителя (или политического лидера, вождя). Это значит, что всегда будет какой-нибудь Сечин и какой-нибудь Навальный, наряду со многим прочими. И никогда больше не будет полного не только идейного, но и политического единства.

Для России это новость, к которой мы пока не готовы. Всем, и правящей группе, и оппозиции, кажется, что правильно – это когда единомыслие и единодействие.

Нам кажется, что «должен остаться один».

Не должен.

И не останется.

В политико-идеологическом поле России теперь всегда будет более, чем одна группа. И никакая из этих групп больше не установит свое абсолютное и безусловное доминирование.

Надо привыкать к многообразию. И еще к одной простой вещи: и Навальный, и Путин, и Сечин, и Титов, и Явлинский, и Бабкин, даже Зюганов и Жириновский, – все они в какой-то мере выражают интересы России. Каждый по своему, разумеется.

Но Россия – это не кто-то один из них, это все они вместе взятые. И еще много неназванных.

Единомыслия и единовластия теперь долго не будет. Возможно, они не вернется уже никогда.

Путин потому и держится, что колеблется в рамках колебаний общественных настроений. Кремль, конечно, прилагает максимум усилий, чтобы этими настроениями овладеть и научиться их формировать, но у него не вполне получается.

Я больше скажу – не получится никогда.

Фундаментальная ошибка всех политологов в том, что они считают, будто народ дурак и ему можно навязать всё.

Но это не так.

Народ можно увлечь, но ненадолго.

Настоящие интересы и потребности людей и качество предложения обязательно вылезут и вернут все к невыдуманной реальности.

Россия никогда больше не будет моноидеологична и монополитична. Всегда будет партия власти и множество околовластных групп. Через некоторое время возникнет, я полагаю, пресловутая сурковская «вторая нога власти».

И всегда будет какой-нибудь ниспровергатель Навальный, который ничего не сможет ниспровергнуть.

Мы живем в новой реальности, а пытаемся измерить ее по старым лекалам.

Но старые шаблоны больше не действуют.

И не потому что мир изменился. Мы изменились, наша страна изменилась, властно-политическое устройство трансформировалось.

Думайте и привыкайте, господа. И не пытайтесь разглядеть в сегодняшнем властно-политическом устройстве советский тоталитаризм или новую монархию. Их больше нет.

Валерий Савельев

По материалам: http://publizist.ru/blogs/34/19391/-