Политический гарем, или как происходит тайная борьба за право стать «любимой женой США» на Украине

Олег Царев — о том, почему Порошенко испугался нардепа Артеменко больше, чем «сепаратистов».

Борьба за власть в Украине — это борьба за благосклонность США. Украинские политики сегодня похожи на восточных жён в гареме, интригующих друг против друга, готовых на любое преступление ради внимания своего господина.

В СМИ появилась информация о том, что Порошенко указом президента лишил депутата Верховной Рады Андрея Артеменко гражданства Украины. Если это правда, то это — грубое нарушение конституции Украины. Попробую объяснить, чем вызвано такое поведение Порошенко, ведь для такого поступка должны были быть веские основания.

Наличие двух или трёх гражданств — практически правило для сегодняшней властной украинской элиты и никогда раньше не преследовалось. Обратите внимание: ни Януковича, ни Азарова, ни меня — украинского гражданства не лишили.

Можно констатировать, что Артеменко представляет угрозу для Порошенко большую, чем любой сепаратист.

Напомню, что Андрей Артеменко предлагал узаконить передачу Украиной Крыма России путём подписания договора аренды сроком до ста лет. Наряду с выполнением Минских соглашений это должно было бы заложить основу для нормализации отношений между Украиной и Россией. Причём главное был не сам план Артеменко, а способ передачи этого плана Трампу.

Когда эта информация всплыла, то стало понятно, что у Артеменко очень хорошие связи в США с командой Трампа. На сегодняшний момент контакты Артеменко с новой администрацией гораздо лучше, чем контакты и связи Порошенко, Коломойского или любого друго украинского политика или олигарха.

Надо сказать, что не только у Артеменко связи в США. Турчинов, Наливайченко, Кондратюк и целая группа товарищей, работающих или работавших в СБУ, ГУР и СВР, находятся под контролем американских спецслужб и тоже имеют выход на США. ЦРУ — это государство в государстве, со своими интересами, со своим бюджетом, причём наполняется этот бюджет не только из легальных источников.

Агентура ЦРУ, безусловно, представляет угрозу для Порошенко, и он, как может, старается, не вступая с ней в прямой конфликт, ограничивать её влияние только борьбой с Россией, стараясь дистанцировать их от источников сбора информации внутри Украины. Наученный горьким опытом с Наливайченко, когда тот, будучи руководителем СБУ, собирал компромат на него и передавал его своим кураторам, Порошенко старается не допустить повторения этой ситуации. Агентура, безусловно, представляет угрозу для Порошенко, но действующий украинский политик, имеющий прямые выходы на Трампа, представляет угрозу для Порошенко куда большую.

С учётом сегодняшнего колониального статуса страны и полной зависимости украинской власти от Соединенных Штатов, отношения с сюзереном — это главное для украинского политика.

Ни рейтинг, ни мнение народа, ни личные достоинства и послужной список — все это не важно. Важно, как к тебе относится белый господин. Именно он назначает на должность и наделяет властью. Порошенко знает это все по своему опыту: в своё время у Кличко было все, он был один из лидеров Майдана, у него была своя партия и фракция в парламенте, у него был самый большой рейтинг в стране, но он не прошёл собеседование с Байденом и поэтому стал мэром, а не президентом.

Порошенко выгодно выделялся на фоне Кличко, был замечен, отмечен барской милостью, и в результате этого получил ярлык на княжение.

О необходимости перевыборов власти на Украине говорят как на Украине, так и за рубежом. Порошенко хочет быть избранным на второй срок. Для этого ему крайне важно либо сохранить поддержку США, либо устранить всех своих конкурентов.

Самые большие шансы на то, чтобы прийти к власти, если бы украинская власть выбиралась на Украине, а не в США, были бы у Юли Тимошенко. Но у неё нет поддержки в США.

Юля понимает, что для неё, ввиду возраста, это последняя возможность стать президентом Украины, поэтому она делает все для того, чтобы эту поддержку получить. Кастинг на пост президента еще не объявлен, но все понимают, что до осени США должны определиться с тем, кто будет руководить Украиной следующий президентский срок. На сегодняшний момент совершенно не понятно, на кого сделают ставку Соединенные Штаты, именно поэтому наличие украинского политика, имеющего хорошие связи с новой американской администрацией, чрезвычайно опасно для Порошенко.

После того как Артеменко озвучил свой план, переданный Трампу, я с интересом наблюдал за ситуацией. Для меня было понятно, что Порошенко будет предпринимать все усилия для устранения проблемы в лице Артеменко. Было очевидно, что он попытается устранить Артеменко из украинской политики, неизвестен был лишь способ. Теперь способ понятен. На убийство депутата, находящегося в хороших отношениях с Трампом, Порошенко не решился. Он, лишив Артеменко гражданства, решил таким образом выдавить его из страны.

Ситуация стара как мир. Старая, но опытная жена султана, после того, как новая молодая фаворитка выбежала из покоев господина с криком: «Господин назвал меня любимой женой», начинает плести против неё сеть интриг.

P. S. Ещё один грустный вывод, который можно сделать, анализируя ситуацию на Украине — это то, что политическим путём в ближайшее время поменять ситуацию на Украине невозможно.

Читайте также: Цель «слива» о переговорах Путина с Порошенко и решение «украинского вопроса»