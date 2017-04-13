Политическая зачистка выборов 2018.
В Саратове задержали Вечеслава Мальцева. Он знаменит лишь тем что утверждал- 5112017 года в России будет революция. Одиночка. Но кто его знает? А вдруг избиратели потянутся за неизвестным одиночкой? Зачистить избирательное поле от конкурентов!!! И зачистили. Вроде какое мне дело до либерального революционера? А первое что пришло на ум от новости- теперь очередь за мной. Ну конечно для этого мне нужно высунуться)) Не. Сейчас не буду. Высунусь 5112017го.
13 апреля 2017 10 утра.
По материалам: http://publizist.ru/blogs/109386/18102/20
One thought on “Политическая зачистка выборов 2018.”
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