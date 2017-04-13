Политическая зачистка выборов 2018.

В Саратове задержали Вечеслава Мальцева. Он знаменит лишь тем что утверждал- 5112017 года в России будет революция. Одиночка. Но кто его знает? А вдруг избиратели потянутся за неизвестным одиночкой? Зачистить избирательное поле от конкурентов!!! И зачистили. Вроде какое мне дело до либерального революционера? А первое что пришло на ум от новости- теперь очередь за мной. Ну конечно для этого мне нужно высунуться)) Не. Сейчас не буду. Высунусь 5112017го.

13 апреля 2017 10 утра.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109386/18102/20