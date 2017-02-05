Россия 

Политэкономия в двух словах

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Раб — получает пайку, так же как скот.
Крестьянин — получает оговоренные доли результатов своего труда — он знает сколько, на кого работает.
Рабочий — получает не оговоренную долю от результатов труда, а пайку определяемую хозяином так же, как он определяет ее для содержания скота или рабов.
От Адама Смита известно чем обычно ограничивается эта пайка — по негласному сговору, возможностью прокормить двух детей.
Под термином «капитализм» было скрыто самое обычное рабовладение в котором, независимо от уровня содержания, рабочий имеет статус раба.
Главная тайна паразитов, соотношение — кто, сколько, на кого работает.
Эта тайна — необходимое условие существования паразитов.

Заодно, классик, «как бы» не имея понятия о свойствах прогрессий, «как бы» не заметил, что реальная, абсолютная власть неизбежно окажется у банковских структур.

Уйма бумаги была испорчена на доказательства необходимости власти рабочих, хотя это следует просто напросто из древнейших, проверенных житейских правил — «нельзя позволять управлять семьей иждивенцу», однако управлять государством постоянно доверяют особям забывшим, а то и никогда не знавшим цену куска хлеба.

Благодаря «теориям» имеем массовый идиотизм и нескончаемые бедствия.
По сути, все эти теории — инфошум маскирующий узаконенный рабовладельческий строй.

Финал — «Древний Египет», где научившего раба грамоте казнили, только на своей Земле.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109993/17052/-

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