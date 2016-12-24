Полиция Туниса задержала племянника берлинского водителя-террориста

В Тунисе задержали трех подозреваемых в связях с запрещенной в России террористической организацией ДАИШ, передает CNN со ссылкой на местное Министерство внутренних дел. Одним из задержанных, по данным ведомства, оказался племянник подозреваемого в совершении теракта в Берлине тунисца Аниса Амри.

Все оказавшиеся в руках полиции, по версии тунисских правоохранителей, также были замечены в связях «с организацией террористических преступлений». Всем им от 18 до 27 лет. Как уточняется в заявлении МВД Туниса, Амри и его племянник общались друг с другом через приложение Telegram.

Родственник подозреваемого в берлинском теракте, по информации полицейских, уже признался, что Амри, попросил его принести клятву верности ИГИЛ. После этого он, по его словам, должен был присоединиться к действующей в Германии ячейке ДАИШ.

Как уточнили правоохранители, Амри также через третьих лиц передавал своему племяннику деньги. Конкретную сумму в полиции не уточнили, однако ранее в МВД Италии CNN сообщили, что во время ликвидации у Амри с собой было более € 1 тыс.​

Теракт в Берлине произошел 19 декабря. Тогда грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке. В результате происшествия погибли 12 человек, еще 48 пострадали. Ответственность за нападение на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство».

Исполнителем теракта спецслужбы Германии назвали 24-летнего выходца из Туниса Аниса Амри. В пятницу, 23 декабря, в Министерстве внутренних дел Италии заявили о его ликвидации. Он был убит в ходе перестрелки в Милане.