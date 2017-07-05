Полиция разгоняла митинги протеста в Гамбурге в преддверии саммита G20

Полиция Гамбурга (Германия) в ночь на 5 июля с помощью водометов и перцового спрея разогнала митинг протеста в преддверии саммита «группы двадцати». По данным местных СМИ, в митингах протеста принимали участие несколько сотен человек. Участники выкрикивали лозунги против государственных деятелей и крупных корпораций, которые игнорируют проблему изменения климата.

Полиция задержала двоих человек.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7−8 июля. Порядок во время мероприятий будет обеспечивать более 20 тыс. сотрудников полиции.