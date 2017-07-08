Полиция приступила к силовому разгону антиглобалистов в Гамбурге

Более 100 демонстрантов задержаны в Гамбурге, где антиглобалисты устроили массовые акции протеста. В стычках, как сообщает германская пресса, пострадали уже почти 200 полицейских.

Тем временем, ТАСС передает, что правоохранительные органы приняли решение приступить к силовому разгону демонстрантов, собравшихся в районе Шанценфиртель, неподалеку от места проведения саммита «Большой двадцатки». По оценкам полиции, вокруг культурного центра Rote Flora, который является оплотом леворадикального движения Гамбурга, собралось около 2 тыс. агрессивно настроенных людей

В район проведения операции направился полицейский спецназ SEK. Несколько спецподразделений, вооруженных автоматическими винтовками, выдвинулись на передний край и зачищают улицы и дворы от митингующих. Полиция пытается пробить баррикады броневиками, использует водометы, чтобы оттеснить толпу. А демонстранты запускают в их сторону фейерверки и сигнальные огни. На перекрестках горят возведенные протестующими заграждения.

Полиция Гамбурга уточнила, что из всех задержанных демонстрантов, 19 человек взяты под арест и отправлены в специальные «сборные пункты».

EADaily напоминает, что акции антиглобалистов проходили в Гамбурге на протяжении всех дней проведения саммита «большой двадцатки». В них участвовали более 10 тыс. человек.