Полиция ищет в Смольном деньги, ушедшие на дно рек и каналов

Выемку документов, которые могут иметь отношение к дноочистительным работам на реке Славянка, проводившимся в 2014 году, провели 24 августа в Комитете по природопользованию сотрудники правоохранительных органов северной столицы.

Представители экономической полиции и следственного комитета считают, что при исполнении дноочистительных работ могли иметь место нарушения, а некоторые из работ могли быть выполнены только формально. Комитет по данному вопросу уже проверяли в ноябре 2013 года. Тогда городские СМИ сообщали о нарушениях в сфере заключения контрактов с компаниями, непосредственно проводящими сами работы по дноочищению петербургских рек и каналов.

«В 2014 году представители Комитета по природопользованию отчитались, что на участке реки Славянка длиной чуть более 1 км в Невском районе собрано более 25 тыс. кубометров донных отложений, 438 бревен и 136 металлоконструкций», — сообщили в пресс-службе Комитета по природопользованию.

Напомним, что на территории Санкт-Петербурга находится более 1000 водных объектов. Их водная поверхность составляет порядка 7% всей площади города. Работы по дноочистке проводятся каждый год.

Выемка документов 24 августа прошла также в подведомственном смольнинскому комитету Государственном унитарном предприятии «Ленводхоз».