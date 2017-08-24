Полиция ищет в Смольном деньги, ушедшие на дно рек и каналов
Выемку документов, которые могут иметь отношение к дноочистительным работам на реке Славянка, проводившимся в 2014 году, провели 24 августа в Комитете по природопользованию сотрудники правоохранительных органов северной столицы.
Представители экономической полиции и следственного комитета считают, что при исполнении дноочистительных работ могли иметь место нарушения, а некоторые из работ могли быть выполнены только формально. Комитет по данному вопросу уже проверяли в ноябре 2013 года. Тогда городские СМИ сообщали о нарушениях в сфере заключения контрактов с компаниями, непосредственно проводящими сами работы по дноочищению петербургских рек и каналов.
«В 2014 году представители Комитета по природопользованию отчитались, что на участке реки Славянка длиной чуть более 1 км в Невском районе собрано более 25 тыс. кубометров донных отложений, 438 бревен и 136 металлоконструкций», — сообщили в пресс-службе Комитета по природопользованию.
Напомним, что на территории Санкт-Петербурга находится более 1000 водных объектов. Их водная поверхность составляет порядка 7% всей площади города. Работы по дноочистке проводятся каждый год.
Выемка документов 24 августа прошла также в подведомственном смольнинскому комитету Государственном унитарном предприятии «Ленводхоз».
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/08/24/policiya-ishchet-v-smolnom-dengi-ushedshie-na-dno-rek-i-kanalov
One thought on “Полиция ищет в Смольном деньги, ушедшие на дно рек и каналов”
Славянку так чистят плохо и с огрехами, приворовывая ещё со времен небезызвестной Валентины Ивановны Матвиенко, третьего человек в государстве, и по поручению президента РФ (2009 г.) второго человека в государстве — премьер-министра Медведева Дмитрия Анатольевича, а также нынешнего Президента Путина Владимира Владимировича обещавшего очередной год экологии. Река то маленькая 34 км, но несет свои воды как раз в зону городского водозабора из Невы. При этом политический резонанс может быть хорошим для правящей партии Едина Россия. Это и Павловский парк в который влюблены и Медведев и Путин. Название «Славянка» символизирует славу Отечества и родоначальников русского государства славян из самого крупного государства Европы существовавшего более 1000 лет — Господина Государя Великого Новгорода. Так что надо надавать подзатыльников вороватым чиновникам и быть любимым народом! Да ещё спасти закрытое кладбище «На Покрову», что находится на улице Антропшинской г. Коммунара Ленинградской области, которое река Славянка ежегодно размывает и гробы с покойниками плывут в Павловский парк, во что все начальство от зав. кладбища до министра экологии не верит, как в легенде «Покойники с косами стоят, и тишина» и громко гогочут на Мальдивах!