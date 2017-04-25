Полицейский фашизм: Эстония изымает георгиевские ленты и шоколадки с символикой Дня Победы (ФОТО)

Эстонская полиция задержала Алексея и Элину Есаковых при въезде в страну из-за наличия у них георгиевских ленточек, нескольких шоколадок с символикой Дня Победы, а также ленты в цветах российского флага.

Судя по всему, таким образом Эстонские власти начали готовиться к празднованию 9 мая, которое вызывает у пособников фашистов неконтролируемую ненависть.

Как стало известно «Русской Весне», во время прохождения паспортного контроля, сотрудники сказали семейной паре отойти в сторону и подождать, затем подошли полицейские и в достаточно грубой форме приказали следовать за ними.

Людей продержали почти 3 часа в душном кабинете для допросов. После хамских бесед фашиствующие силовики изъяли у своих сограждан все предметы, связанные с Днем Победы в Великой Отечественной Войне. Подчеркнем, что все происходило без адекватного объяснения причин.

На вопрос по какой причине Алексея и Элину ведут на полный досмотр, сотрудник грубо сказал, что он не обязан отвечать на их вопросы.

Когда все сумки были тщательно обследованы, «правоохранители» перешли к содержимому карманов и кошельков, из которых так же всё было вытащено и сфотографировано.

«Потом они заставили включить, разблокировать и показать персональные коды всех наших телефонов. Затем женщина полицейский отвела Элину в отдельное помещение и обыскала. Алексей также был подвергнут процедуре обыска», — рассказал «Русской Весне» Алексей.

«2 часа в душной комнате. Забрали Георгиевскую ленту и ленту с триколором, а так же 10 подарочных шоколадок (извините, дорогие волонтеры и друзья).

Вели себя грубо. Чек об оплате ленты не приняли как документ. Указать статью закона, где бы было бы указано на основании чего именно этот груз им показался запрещенным к ввозу, не смогли.

Это же насколько они боятся нас, что отбирают даже ленточки и шоколадки, на которых нарисован солдат!» — эмоционально обратилась к своим знакомым Элина на своей странице в соцсети.

Перечень изъятого:

Несколько бухт георгиевской ленты;

1 бухта триколора;

1 флаг Бессмертный полк;

1 книга из РВИО (Российского Военного Исторического Общества) с подписью автора;

10 подарочных шоколадных наборов ко Дню Победы;

4 значка бессмертный полк размером 10х10 мм;

4 значка бессмертный полк размером 30х30 мм.

Напомним, год назад эстонские спецслужбы подобным же образом задержали российско-эстонского правозащитника Дмитрия Линтера, отобрав у него Знамя Победы и другую символику, связанную с 9 мая 1945 года.

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