Полицейский беспредел: В Киеве сотрудники полиции жестоко избили женщину при задержании

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В Сети появилось шокирующее видео жесткого задержания сотрудниками киевской полицией пожилой женщины. Сегодня социальные сети активно обсуждают шок-видео нового «подвига» сотрудников реформированной полиции.

Накануне сотрудники правоохранительных органов в Киеве вступили в неравный бой с пожилой женщиной. Полицейские распыляли в лицо женщины содержимое газового баллончика, заламывали ей руки.

Соответствующий ролик на своей странице в Facebook опубликовал Эдгар Мехакян. Его возмутило то, как ведут себя сотрудники правопорядка с пожилой женщиной.

«Да, со старушками это их уровень», «Воевать с женщиной? Она же чья-то мать», «Страшный беспредел», «Чем больше таких видео, тем больше наше общество будет превращаться в узколобых хамов и правонарушителей. Учите законы», «Сколько еще можно терпеть этот беспредел и беззаконие от «новой» полиции?» — пишут в интернете.

Метки по теме: Беспредел на Украине; Полицейский беспредел на Украине; полиция избила женщину; полиция Киева; Украина

По материалам: https://news-front.info/2017/07/05/politsejskij-bespredel-v-kieve-sotrudniki-politsii-zhestoko-izbili-zhenshhinu-pri-zaderzhanii/