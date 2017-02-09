Полет «Шмеля»: страшная логика смерти Гиви

Событие это шокирующее, но, как это ни ужасно звучит, неудивительное. 8 февраля был взорван один из самых известных командиров донецкого сопротивления Гиви.

Под этим позывным полковник армии ДНР Михаил Толстых, лидер подразделения «Сомали», теперь уже вошел в историю, пишет ФАН. Его убили в собственном штабе на территории Макеевки. В бою это сделать не удалось. Потому на Гиви была устроена охота.

Убийца ударил из «Шмеля». Это реактивный огнемет одноразового применения — страшное, надо сказать, оружие. Гиви спал в своем кабинете, время было еще раннее, шесть часов утра. Труп легендарного бойца обгорел до неузнаваемости. Да и само здание существенно пострадало от пожара.

А удивляться теракту не приходится вот почему. События последнего времени говорят о чем угодно, только не о мирных намерениях украинской стороны. Сами судите. Пригнали техники к линии фронта немерено, боеприпасов столько, что их складируют под открытым небом, пока еще живой силы понагнали множество. О «Точках У», переброшенных к линии фронта, только ленивый не сообщал.

Далее: обстрел Донецка в ночь со 2 на 3 февраля, когда артиллерия бьет не в качестве подготовки к атаке, а как бы просто так. На самом деле, понятно, что все не так просто. Это была самая натуральная акция устрашения и пробный шар: как отреагируют и войска ДНР, и международное сообщество.

В завершение ко всему этому — точечные удары, ликвидация харизматичных, знаковых фигур Новороссии. 4 февраля в Луганске взорвали полковника Олега Анащенко, а в день его похорон 8 февраля погиб Толстых.

Действия украинских диверсионных групп становятся все более дерзкими. Задачи их понятны: посеять панику, дестабилизировать обстановку, заставить всех и каждого в народных республиках Донбасса почувствовать себя в опасности.

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Понятно, что пока идет следствие, версий происшедшего будет выдвинуто сколь угодно много. Собственно, играющие в политиков маловменяемые представители майданной публики моментально стали рассказывать истории о внутренних разборках в ДНР или спецоперации ФСБ. Но здесь следует смотреть, кому это выгодно? Кроме киевского режима, решительно никому. Не так обилен квалифицированными кадрами командный состав обороняющих Донбасс, чтобы разбрасываться такими лидерами-самородками как Гиви.

Собственно, после убийства Арсена Павлова (позывной «Моторола»), украинская сторона вела аналогичную трусливую пропаганду: мол, «сепаратисты» сами себя убивают.

Собственно, что с них взять? Послушать, так уже 3 года Донбасс с маниакальным упорством пытается самоликвидироваться, да все как-то не получается.

Что примечательно, безостановочно грозя с самых разных трибун физической расправой и командирам, и рядовым бойцам, и просто мирным гражданам ДНР, которые не приемлют нацизм, как только удается воплотить угрозы в реальность, украинская сторона делает невинное лицо — типа, она к этому не причастна. Заметили, да? Эту тактику киевские преступники взяли за основу с самого начала военных действий в Донбассе. Пока не было закрыто небо, наносили авиационные удары по Донецку и Луганску, при этом бредили о взорвавшихся кондиционерах.

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Буквально вчера мне довелось беседовать с командиром одного из донецких элитных подразделений, так он рассказал, как в начале войны, будучи простым ополченцем, убирал человеческие останки с пляжа в Зугрэсе. Это украинский летчик порезвился, нанес удар. «Как думаешь, я смогу их простить? — спросил мой собеседник, — Я уносил с пляжа детские ручки и ножки, а думал о своих детях, что и с ними могут обойтись так же…».

А кто знает об этом случае в Зугрэсе? Кто вопиет? Где сердобольная мировая общественность? Детей не щадят, чего уж удивляться, что подло из-за угла убивают авторитетных воинов…

В общественном восприятии Моторола и Гиви все время были как бы вместе. Хотя, понятно, что и не всякий же раз воевали на соседних участках. Но они часто общались и дружили, и даже на первую почтовую марку ДНР вместе попали — доброволец из России и простой парень из Иловайска, талантливые бойцы и бесстрашные люди. Ушли они в мир иной тоже с небольшим перерывом. Так что, пожалуй, два этих ярких образа Малой Отечественной войны теперь сольются в одну большую легенду. Гиви и Моторола… Герои ДНР, защитники Донбасса, народные герои.

Руслан Мармазов