Покушение на Софию Ротару оказалось больной фантазией психически неуравновешенного человека

Знаменитых людей нередко донимают люди с неустойчивой психикой. Иногда их проявления любви становятся большой проблемой для артистов. Недавно в Сети появилась информация, что на популярную певицу Софию Ротару было совершено нападение. Неизвестный москвич позвонил в полицию и сообщил, что захватил звезду советской эстрады в заложники и удерживает ее в своей квартире на Садовом кольце.

Прибывший наряд полиции ничего подобного по указанному адресу не обнаружил. Концертный директор Софьи Ротару прокомментировал ситуацию следующим образом:

София Михайловна с юмором относится к таким «новостям». В тот момент она вместе с семьей отдыхала в Испании. Когда прочитала в интернете о собственном похищении, конечно, долго смеялась

Эта история действительно кажется забавной на фоне маниакального преследования певицы фанатичной поклонницей Галиной Стародубовой, которая выдавала себя за близкую подругу Ротару и не давала ей проходу несколько лет. Софии Михайловне пришлось тогда даже нанять личную охрану.

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/pokushenie-na-sofiyu-rotaru-okazalos-bolnoy-fantaziey-psihicheski-neuravnoveshennogo-cheloveka.html