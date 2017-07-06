Поклонская опубликовала порноролик с главным актером «Матильды»

«Странный ход: депутат Государственной Думы, который радеет за нравственность, берет и выкладывает на своей официальный странице какую-то откровенную пошлятину», — отреагировали пользователи Сети.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская выложила в Сеть смонтированный ролик о прошлых работах исполнителя главной роли в нашумевшем фильме «Матильда». Ролик о творчеством потенциале актера Ларса Айдингера, которого режиссер Алексей Учитель утвердил на роль Николая II, появился на странице Поклонской «ВКонтакте».

Очевидно, депутат собирала кадры из фильмов и театральных постановок с помощью пользователей Сети, так как она попросила их больше не присылать «безобразные амплуа „гениального“, со слов режиссера Учителя, „подобранного по душевному складу“ актера на роль русского Православного Святого Государя».

«Прошу не тратить больше свои силы впустую и не присылать мне одной эти мерзкие подробности. Их должны увидеть те, кто в силу закона обязан надзирать за его соблюдением!» — написала Поклонская.

В ролике можно увидеть Айдингера в откровенных эротических сценах, порой он играет сладострастного любовника, порой насильника или сумасшедшего. При этом неоднократно на экране появляется его мужское достоинство. Различные амплуа автор ролика совместил с высказываниями Учителя об уникальном таланте немецкого актера.

Мнение пользователей Сети, просмотревших ролик, разделились. Многие посчитали, что Поклонская имитирует депутатскую деятельность и обвинили в узкости мышления.

«Откуда же таких, как Поклонская выкапывают? Со скрепами этими, Николаями, расстреливающими мирные шествия. В стране жрать … (нечего), а они фильмы запрещают. Видимость работы создаете на деньги налогоплательщиков», «Совершенно потрясает, насколько у взрослого человека, депутата Думы и прокурора, вообще напрочь отсутствует взрослое мышление. Начисто нет никакого различия между актёрской игрой, художественным персонажем с одной стороны, и реальной человеческой личностью… Наверное, Поклонская не в состоянии представить, как Леонид Броневой мог играть злого Мюллера, собственноручно пытавшего людей, и мямлю-интеллигента Аркадия Велюрова в „Покровских воротах“», «У нас геи не запрещены, запрещены лишь браки между ними. Сниматься в откровенных сценах тоже не запрещено. За чем надзирать-то должны?.. Странный ход: депутат Государственной Думы, который радеет за нравственность, берет и выкладывает на своей официальный странице какую-то откровенную пошлятину», — отреагировали интернет-пользователи.

Некоторые согласились в Поклонской в том, что Айлингер — деградировавшая личность.

«Ну Натальи Владимировны мышление НОРМАЛЬНОЕ! И она очень хорошо разбирается в законах. Нормальный человек в порнофильмах сниматься НЕ БУДЕТ!», «искусство должно возвышать, а не осквернять и опошлять чувства людей, безнравственное» искусство», «отвратительно, хватит уродовать души нашей молодёжи, хватит!!!» — поддержали поклонники депутата.

Ранее Айдингер опроверг мнение о том, что он порноактер.