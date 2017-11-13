Поклонская написала заявление в полицию на актёра Панина

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская написала заявление в полицию на скандально известного актёра Алексея Панина.

Об этом артист сегодня заявил на своей официальной странице в соцсети Instagram.

«Наталья Поклонская написала на меня заявление в милицию — опять-таки, ее любимая тема — по поводу оскорбления чувств верующих», — сообщил Панин.

Он утвеждает, что депутат решила сделать это после того, как Панин в своём юмористическом шоу надел костюм императора Николая II и стал шутить на тему фильма «Матильда» режиссёра Алексея Учителя.

Напомним, Алексей Панин в последнее время «прославился» с помощью множества заявлений и фактов, связанных с его любовью к многочисленным половым извращениям.

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