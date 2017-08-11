Поклонская и ее борьба. Возможный кандидат и в президенты, и в яму забвения

На днях один чрезвычайно смелый по нынешним временам политик, бескомпромиссный борец, выделяющимся на общем серо-покорном фоне депутатского корпуса, бросил вызов российскому правительству. Этот политик обвинил чиновников Минкультуры в потворствовании экстремизму, заявив, что у Генпрокурора теперь есть «прекрасная возможность привлечь должностных лиц министерства за нарушение закона о противодействии экстремистской деятельности».

Итак знакомьтесь, этот новый несистемный политик – бывший крымский прокурор и депутат Госдумы от «ЕР» Наталья Поклонская.

Все последние месяцы Поклонская яростно бьется с еще не вышедшим фильмом Алексея Учителя «Матильда», рассказывающим об адюльтере Николая Второго с балериной Матильдой Кшесинской. В культурном пространстве это пока привело только к росту ажиотажа вокруг фильма, создателей которого Поклонская замучила своими проверками. При этом фильма она даже не видела, но уверена, что секса у величайшего царя всех времен и народов вне брака быть не могло и что одна мысль об этом является кощунством.

В итоге вся страна теперь размышляет о добрачном сексе государя, силовые ведомства вяло дают ответы, что экстремизма в фильме нет. И даже известный своей реакционной позицией Минкульт выдал фильму прокатное удостоверение. Путин на эту тему, ставшую едва не ключевой для граждан, не знающих, как им свести концы с концами, прореагировал сдержанно – дескать влезать в конфликт Поклонской и Учителя он бы не хотел.

Однако вот что интересно. Выясняется, что политики, готовые ради убеждений пойти на конфликт с системой, есть не только на условно-либеральном или «красном» фланге. Поклонская, не внемля никаким призывам придержать коней, не задумываясь, что начальник Мединского – лидер партии, от которой она избралась в Госдуму, мчит вперед.

Ее не волнует ни место в будущем созыве, ни то, что даже однопартийцы относятся к ее буче, мягко говоря, не ахти. Он выходит на оперативный простор и начинает невиданное для депутата-единоросса дело: собирать собственную команду поддержки и вступать в прямой диалог с главами регионов. И вот уже глава Чечни Кадыров, вслед за ним власти Дагестана и Ингушетии давай требовать не показывать «Матильду» в их регионах.

То есть требуют для себя культурного суверенитета и фактически пересмотра отношений с РФ в этой сфере. Сейчас идут съемки фильма «Ложь Матильды», где Поклонская намерена презентовать свою команду и заявить, что она на пару Николаем Вторым пользуется большей общественной поддержкой, чем партия «Единая Россия», премьер Медведев или президент Путин. Уже анонсировано, что в этом фильме примет участие бывший министр обороны непризнанной ДНР Игорь Стрелков, ставший с некоторых пор ярым противником Путина.

Поклонская переходит к уличным акциям, при этом забывая даже пояснять сторонникам, насколько эти акции санкционированы.

По стилистике ее действия больше напоминают выходки украинских политиков времен Майдана, чем тихое шуршание бумаг на Старой площади.

Интересно и то, что столкнувшись с несистемной Поклонской, система демонстрирует свое явное бессилие. Ни спикер Госдумы Володин, ни администрация президента, ни правящая партия «ЕР», ни правительство не понимают, что с этим чудом в юбке делать. И даже великий Путин, один из самых влиятельных людей в мире, тихо отходит в сторону, говоря, что не хотел бы связываться с этой вздорной юбкой.

Мы пока не знаем, перейдут ли активисты Поклонской к православному захвату того же Минкульта – или же выйдут на протестное молитвенное стояние прямо к Кремлю. В автозак Поклонская едва ли угодит – у нее депутатская неприкосновенность. Но если Путин и Медведев придут на фильм «Матильда», не ждет ли нас перформанс с Поклонской, сперва выкидывающей их портреты из окон Госдумы, а потом торжественно пишущей на них заявление в прокуратуру?

Возможно ли все вышеперечисленное? А почему бы и нет? Будет ли это ударом по нынешней политической системе? Скандал как минимум выйдет крупный, мирового масштаба.

И это может иметь несколько последствий.

Во-первых, бунт Поклонской может вдохновить отдельных депутатов Госдумы на хоть какие-то самостоятельные действия. И это способно, чем черт не шутит, обернуться конструктивом для российской политики.

«Если этой можно, мы кто, твари дрожащие или право имеем?» – этот вопрос депутаты Госдумы в частных беседах обсуждают гораздо чаще, чем может показаться.

Во-вторых, не заявит ли в итоге ряд регионов о продолжении «парада суверенитетов»? И не начнет ли Поклонская, к примеру, лоббировать для исламских республик отдельные образовательные программы, без всякого там светского кощунства в виде физики и биологии? То есть требовать законодательно закрепленной федерализации по религиозному признаку – и это будет серьезным ударом как по самой системе в целом, так и по Путину лично.

А дальше – как пойдет… Поскольку неизвестно, не поздно ли на примере Поклонской делать вывод о том, что заигрывать с радикалами всех мастей для государства безумно опасно. Однажды вслед за посадкой всех, кто хоть как-то оскорбляет верующих одним своим существованием, они могут потребовать уничтожения светского государства, которое само же помогло этим радикалам раскрутиться.

Что касается персонального будущего Натальи Поклонской, мне пока наиболее логичным видится какой сценарий. Ее могут все-таки оперативно выгнать из «ЕР» – и тем самым раскрутить как «альтернативого» Путину кандидата для участия в президентских выборах. Тем более что в кулуарах уже идут разговоры, что для красоты картины Путину стоит противопоставить двух главных оппонентов – условного «консерватора» а-ля Никита Михалков и условного «либерала» (вакансия открыта).

Далее Поклонскую мы вполне сможем увидеть по осени на «Русских маршах», которые переименуются в «Марш за веру, Царя и Отечество»…

Однако наиболее вероятно, что после демонстрации «Матильды», протест против которой составляет сегодня главный политический капитал Поклонской, она уйдет в политическое небытие. Ее уже будут титровать «экс-депутатом Госдумы», и постепенно она займет место какого-нибудь позабытого Анпилова, Болдырева или Лимонова.

Станет редким гостем на ток-шоу, где надо показывать более свежего и яркого фрика-оппозиционера. И еще лет через пятнадцать только самые седые и маститые эксперты будут объяснять зеленой молодежи, что эта безумная тетка, орущая в микрофон «За царя мы всех порвем!», была когда-то нашей няшей и символом «крымской весны».

По материалам Екатерина Винокурова

По материалам: http://publizist.ru/blogs/107999/19814/-