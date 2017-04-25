Поклонников разочаровали фото Кардашьян без фотошопа

На фотографиях папарацци светская львица предстала со всеми своими недостатками кожи и тела, которые она так тщательно замазывает в фотошопе перед тем, как порадовать поклонников.

Американская звезда Ким Кардашьян отправилась на отдых в Мексику в сопровождении своих подруг и старшей сестры Кортни.

На пляже их подловили папарацци, которые запечатлели купание Кардашьян в океане в купальнике от Dior.

В отличие от самой светской львицы фотографы не стали ретушировать снимки, как это делает Ким, и показали жену рэпера Канье Уэста без прикрас.

На пышной пятой точке Кардашьян видны недостатки, однако, мать двоих детей на снимках выглядит достаточно расслабленной, не стесняясь быть сфотографированной «во все красе». Однако, поклонники не обрадовались увиденному.

Оказалось, что без корректирующего белья и фотошопа, Кардашьян выглядит несколько иначе. Ее тело оказалось не таким подтянутым, как его привыкли видеть поклонники звезды на фото в ее Instagram.