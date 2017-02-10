Поклонники обсуждают новую пассию Дмитрия Тарасова

Несмотря на то что Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов официально развелись больше месяца назад, журналисты по-прежнему пристально следят за перипетиями их личной жизни. И если Бузова не старается особо скрывать происходящие в ее жизни события, то Тарасов, наоборот, всячески пытается не попадаться на глаза любопытным папарацци.

В конце января футболист был замечен в компании таинственной брюнетки в одном из столичных ресторанов. Со спины установить ее личность не было возможности. А на днях в Сети появилась новая фотография, сделанная в кинотеатре, на которой Дмитрий снова запечатлен с темноволосой девушкой. Этот снимок также не очень хорошего качества, поэтому поклонникам остается только гадать, кто помогает Тарасову пережить последствия скандального развода.

Многие считают, что это его знакомая модель Анастасия Костенко. Ее и раньше подозревали в связи с футболистом и назначили виновницей разрыва звездной пары. Девушке даже пришлось удалить свою страницу в Инстаграм, переполненную негативными комментариями.

Фото: vk

По материалам: http://starandstar.ru/poklonniki-obsuzhdayut-novuyu-passiyu-dmitriya-tarasova.html