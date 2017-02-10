Покажите мне живого российского агрессора! — украинская правозащитница Монтян о «тупых тварях», устроивших блокаду (ВИДЕО)

Известная украинская правозащитница и адвокат Татьяна Монтян в беседе с журналистом одного из СМИ рассказала о причинах и последствиях блокады Донбасса «ветеранами АТО», о «бурятских дивизиях» на Донбассе и о судьбе украинских боевиков, участвовавших в карательной операции.

Монтян не стесняется в выражениях, комментируя действия украинских властей. Она угадывает вопросы журналиста, едва он начинает их задавать.

«Возобновилась блокада ДНР и ЛНР…» — начинает корреспондент.

«„Контрабас” (контрабанда, — прим. РВ). Если блокируется один путь для „контрабаса”, значит, по другим дорогам идет повышенное количество „контрабаса”. Никаких других объяснений этому маразму тупо нет.

Потому что идиоту понятно, что без антрацита с Востока Украина прожить не может. Просто тупые твари», — объясняет «патриотическую блокаду» адвокат.

«Люди вроде как ветераны АТО. И что они, настолько…» — спрашивает журналист.

«Нормальный человек пойдет убивать своих сограждан? — перебивает Монтян. — Мозг есть у человека, чтобы идти убивать своих сограждан для того, чтобы Петя (Порошенко, — прим. РВ) повысил уровень продаж конфеток или отжал какие-то бизнесы у каких-то олигархов? Это всё больные люди».

«Но они, вроде, с российскими агрессорами борются», — продолжает корреспондент.

«Какие агрессоры? Они видели этих агрессоров? Пусть покажут живого российского агрессора. Я вот давно мечтаю посмотреть на живого российского агрессора.

Сколько они поймали? Двух или трех за всё время „российской агрессии”? Покажите мне на Майдане пару дивизий бурятских агрессоров, отловленных нашими доблестными диверсантами», — требует адвокат.

«Из космоса видно, какой цвет трусов у теток в окне, но почему-то не видно регулярной российской армии. Мне интересно, сколько ещё эта лапша будет держаться на ушах этих лохов», — иронизирует Монтян.

«Но ветераны возвращаются из зоны АТО. Как им…» — спрашивает корреспондент.

«Идут в банды, идут в рэкет. Те, кто поумнее, те, кто понимает, что они там делали, им все ясно, а больные на голову идут в банды, потому что они никогда и ничего не умели. Они изначально пошли туда подзаработать, убивая, помародерить, понасиловать. Случаев-то миллион — каждую газету открой, везде криминальная хроника — вернувшийся из АТО кого-то убил, изнасиловал, где-то что-то отжал и так далее», — говорит Монтян.

«Немногочисленное количество нормальных страдают психическими расстройствами, нуждаются в помощи психиатров, чтобы хоть как-то реабилитироваться после всего, на что они там посмотрели и что они там натворили.

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Потому что это не так-то просто, убивать своих сограждан ни за что ни про что, как бы тебе не промывали мозги», — рассказывает адвокат о серьезной проблеме, с которой столкнулись участники карательной операции.

«Какое сейчас отношение в обществе к ветеранам АТО?» — удается, наконец, журналисту задать вопрос полностью.

«Расколовшееся, — отвечает адвокат. — Одни: „А-ля-у-лю! Наши хлопчики остановили российскую агрессию!”, чуть ли не „всю Европу защищают от проклятого агрессора”. А другие говорят: „Задрали своими льготами”.

Классика. По-другому и быть не могло», — резюмирует правозащитница.