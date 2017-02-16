Пока жив Путин, народ и олигархи могут спать спокойно. А потом – война

Путина со Сталиным роднит редкая для наших правителей черта – полное нестяжательство при нахождении на высшем государственном посту. Хотя тут есть и важные различия.

Даже самые лютые противники Сталина признают, что никаких богатств он не копил – ни для себя, ни для семьи. Можно по глупости сказать, что «у него и так всё было» – но что это «всё»? По меркам всех времен Сталин был весьма неприхотлив: ни жратвой не увлекался, ни ювелиркой, ни предметами искусства. Все его «царские банкеты» были сугубо протокольным, дома он ел щи да кашу и ходил в штопанных вещах.

С Путиным всё несколько сложней. С одной стороны – никаких «миллиардов Путина», похоже, нет; и он тоже человек довольно простых вкусов. Поскольку при лютой ненависти Запада к нему и при нынешних возможностях по контролю за деньгами эти «миллиарды» давно отследили бы и обнародовали – если бы они существовали.

Но с другой стороны – миф об этих миллиардах никак не исчезает. И едва ли тут причина в известном принципе «нет дыма без огня». Все дело, очевидно, в другом.

Во-первых, во властной Путинской элите – про неё уж точно не сказать, что это люди скромные и неприхотливые. Там полно не только стяжателей, что ещё полбеды – но и откровенного ворья. И такое окружение, естественно, бросает тень на Путина, каким бы скромником он лично ни был.

Здесь и начинается расхождение со Сталиным, чьи подчиненные нередко тоже жили «хорошо» – но это и рядом не стоит с «хорошо» нынешних Сечиных и Шуваловых. Сталин, как известно, жил скромнее многих из его окружения. Это и к Путину относится. Вокруг них всегда были Лукуллы, имевшие к роскоши куда большую слабость – однако сталинские кадры знали стыд и меру, уже неведомые путинским…

Но во-вторых, и это самое главное – наши олигархи. Про Сталина тут забываем сразу – не о чем и говорить. Путинская дружба с олигархами – это то, что народ покуда терпит, делая вид, что умом этого не понимает, но в душе – не переносит совершенно. Крупнейших наших дельцов, по мнению очень многих, надо на столбах развесить, а не звать в Кремль для душеспасительных бесед.

Конечно, рациональным такое отношение не назовёшь, но когда общественное мнение было рациональным? Тем более что веские основания для того есть. Тут и чудовищная приватизация, в результате которой были изначально получены богатства богатеев; и чудовищная коррупция, позволившая затем эти богатства приумножить.

У нашего народа налицо все причины не уважать и не признавать наших олигархов. Ибо это никакие не Генри Форды и не Стивы Джобсы – а настоящие разбойники с большой дороги.

И тот раздражающий факт, что Путин не вешает их на столбах и даже в тюрьмы не сажает – и мешает отказаться от мифа про его «миллиарды». Такая своеобразная «месть народа»: не хочешь удушить ненавистных гадов – тогда и мы не откажемся до конца от своих диких сказок, хоть и понимаем, что это сказки и что дикие.

И тут возникает самое интересное. Эта ситуация работает в обе стороны: если вся клептократия сильно портит имидж Путина, который сам не клептократ, то есть и обратная связь. Именно положительный образ Путин придает в глазах народа хоть какую-то законность всем этим высшим жуликам.

Неравноценный обмен, конечно. Олигархи – которые ещё и ненавидят Путина! – вредят его имиджу. А он, как ни странно – делает некую призрачную легитимность их богатствам.

И вся эта мулька про «недопущение пересмотра итогов приватизации» держится по сути на одном Путине. Не в том смысле, что он не даёт начать передел – а в том, что при нем люди готовы как-то мириться даже с этими злосчастными «итогами».

Но вот тогда вопрос на засыпку: а что будет после его ухода?

Российская либерда во все времена верна своей традиции: пилить сук, на котором сидит. Но вот свергла она ужасного царя – и для чего? Чтобы потом ее самое растёрли в кровавую пыль?

«Страшно далеки они от народа» – девиз на все века наших либеральных оппов. Они не любят народ, не понимают его и презирают – а заодно и тех, кто входит с ним в непостижимую для них смычку.

Они свято верят, что если убрать Путина, то затем можно будет поставить «своего» у власти. Но не смекают, что вместе с Путиным уйдёт последняя преграда для «русского бунта, бессмысленного и беспощадного». Очень опасно отбирать у народа «доброго царя», даже повязанного некой нитью, плохо нам известной, с окаянным боярами!

Во-первых, Путин – действительно единственный сейчас гарант, предохраняющий от начала передела власти и доходных мест. Уйди он – олигархи тотчас меж собой перегрызутся; но это будет только прелюдия.

Поскольку, во-вторых, следом придёт харизматичный популист, который впрямь станет вешать наших богатеев на столбах – и снова будут «все господа в Париже», прибрав с собой то, что успеют утащить.

Но самое во всем этом бедовое, что никакой легитимизации капитала в России до сих пор не произошло! Не считали наши люди и не считают законными владельцами тех, кому всё сейчас принадлежит. И стоптанные ныне массы легко пойдут даже не за тем, кто пообещает «отнять и поделить» отнятое у них ранее – а за тем, кто пообещает всех олигархов пострелять или посадить.

Да, сейчас такого вожака у нас нет. Потому что есть Путин. Но как раз Путина эти либероиды и хотят убрать – словно мечтая превратить нынешний 100-летний юбилей российской революции в ее повтор!

Они же ещё и «преемника» не хотят! Дескать это же – никакой сменяемости! Ну, народ у нас широкий, медленно запрягает, но лихо ездит. И уж если он одобрит сменяемость – то это будет сменяемость! Ни одного «жирного кота» из теперешнего выводка тогда в стране не останется – только пятки засверкают. После чего, кончено, и никакой «великой правды» не наступит, поскольку она, в отличие от слепой взаимной ненависти, еще не выстрадана в тех стоптанных массах…

Главная же проблема нашего капитализм, повторяю, в том, что он уже есть, а легитимных собственников до сих пор нет. Есть только шакалы, которых народ терпит ровно до тех пор, пока ему нравится главный кремлевский небожитель.

Но он не вечен – а плана по легитимизации прикрываемых им олигархов и их сокровищ не видать. Сами они делают пока всё, чтобы их день ото дня ненавидели всё больше, словно не ведая, в какой стране живут, и играя, как их спятившие детки, в какой-то нарушающий все правила экстрим.

Впрочем они действительно «страшно далеки от народа» – и было бы странно ждать от них чего-то иного кроме как выраженного презрения к стране их обитания. И весь текущий политический вопрос уперся рогом в этот ананас: или мы в итоге их схарчим, или они нас.

А Путин – ингибитор, свинцовый кожух для уже довольно разогретого реактора. И потому крепкий своей задней памятью народ сейчас, как раньше был за Сталина, горой за него – защитника не столько от враждебных либералов и олигархов, сколько он неизбежной в итоге войны с ними.

Ибо как ни хреново жить, для терпеливого народа, не в пример нетерпеливым либеральным бузотерам, война – никогда не мать родна.

По материалам Альберт Лекс

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108265/17207/-