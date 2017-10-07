Пока в Киеве цирк, время работает на Донбасс

В четверг и пятницу, 5 и 6 октября, парламент Украины занимался своим привычным делом.

Депутаты блокировали трибуну, дрались, называли друг друга агентами Кремля и врагами народа, кидали дымовые шашки, изображали лютую оппозиционность, а потом «вдруг» смирно проголосовали за все, за что было нужно проголосовать.

Первый из документов принят для внутреннего пользования. Майданные нацисты должны получить оргазм от чтения бумажки, в которой Россия официально названа «агрессором». Поскольку законопроект принят лишь в первом чтении, то он не работает.

Релевантным является только второй закон. Он дает время на продолжение переговоров и оставляет шансы на возвращение Донбасса на Украину.

Верховная рада приняла оба «донбасских» закона, которые внес в парламент президент Порошенко. Первый из них, принятый в первом чтении закон «о реинтеграции Донбасса» — набор слов, обильно усеянный русофобией, резко нарушающий Минские соглашения. Второй, принятый в целом — продление на год особого статуса Донбасса.

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Чтобы это возвращение состоялось, киевские власти должны объявить на Донбассе полную амнистию, вступить в переговоры с местными властями, обеспечить регионам культурную, экономическую и политическую автономию. По состоянию на сегодня принять такие решения невозможно. Но можно продлить переходный период, чтобы принять необходимые решения в более удобный момент.

Тексты законопроектов и ход голосования дают хорошее представление о происходящем на Украине. Петр Порошенко заинтересован в их принятии, заинтересован в прекращении гражданской войны, потому что на него наседают из Вашингтона.

Но он боится утратить симпатии нацистов, а потому и вносит одновременно со значимым документом — бессмысленный, который потом будет выброшен в мусорное ведро.

Депутатское большинство заинтересовано в двух вещах: в деньгах и в победе на конкурсе «самый бескомпромиссный патриот». Ввиду решения второй задачи законопроекты в первый день голосования не проходят. Ночью проходят торги, и депутаты, орошенные денежным дождем, на следующий день голосуют «за».

Украинское парламентское большинство, которое делает ставку на поиск врага, агрессивную риторику, русофобию — всё это приносит если не рейтинги, то куда более важные на Украине уличные победы — не интересуется желаниями своих донбасских (формально) сограждан.

Им хочется либо победить Донбасс силой, либо навязать ему мир на своих условиях. Ни то, ни другое невозможно. Остается изображать стремление.

При этом все знают, что первый законопроект будет похоронен, и все знают, что он никак не помогает в решении «донбасского вопроса». Решать этот вопрос, то есть договариваться об амнистии, местных выборах и т. д., будут в другой момент.

Наконец, это голосование показало абсолютную импотенцию той оппозиции, за которую на выборах 2014 года голосовал юго-восток страны, то есть «Оппозиционного блока». Большинство этой коалиции не выражают интересов своих избирателей, не отстаивают в парламенте позиции здравого смысла.

Что же до самого Донбасса, то в сухом остатке у республик появляется время на продолжение переговоров. На встрече Владислава Суркова с Куртом Волкером, которая состоится 7 октября, может быть принято предварительное решение о разведении войск и миротворцах на Донбассе.

Но возвращение Донбасса на Украину состоится только при выполнении «минских условий»: амнистия, выборы, автономия и т. д.

Возможное возвращение Донбасса на Украину обладает как очевидными минусами (как жить в одном государстве с теми, кто хотел тебя уничтожить?), так и не менее очевидными плюсами.

Большинство населения Украины не сочувствует майдану. Но для того, чтобы снести эту власть, большинству не хватает лидеров и сил. Возвращение Донбасса обеспечит и то, и другое. И, при благоприятном ходе событий, вернет всю страну в пространство реальности.

Еще более вероятен второй сценарий, при котором Киев так и не сможет выбрать между войной и миром, то есть между заигрыванием с нацистами, своей уличной властью, и необходимостью подчиняться вашингтонским хозяевам. Конфликт станет замороженным, а по Донбассу так и будут приниматься временные решения.

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Но количество мин, которые Киев заложил сам под себя (уличная агрессия, судебная и правоохранительная импотенция, влиятельные враги Порошенко, всеобщая привычка к безнаказанности и праву силы, и т. д.), рано или поздно перейдет в качество. И тогда разговаривать уже надо будет с другими представителями государства, у которого будут другие границы.

Время, так или иначе, работает на Донбасс.

Сергей Гуркин