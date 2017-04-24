Пока ОН в Турции, разговора не будет

Ух, кажется, конфликт намечается. Глядишь, и аукнется турецкому президенту все то, что было им сказано или сделано в отношении, вроде бы, тех, с кем стоило бы вести себя прилично, культурно и ни в коем случае не столь вызывающе.

На этот раз нервы сдали у Баварии, а если быть точнее, то у главы МВД немецкой федеральной земли Иоахима Херрманна. По его мнению, Европейскому союзу крайне необходимо «заморозить» все переговоры с турецкой стороной по поводу вступления последней в ЕС. Причина – Эрдоган и его присутствие, скажем так, у власти. Дело в том, что нынешний президент Турции мешает выстраиванию нормальных отношений двух сторон, тормозя процесс отпусканием самых разных оскорбительных и резких фраз в адрес Европы.

Одна из последних – о гнилой Европе, которая «стала центром угнетения, насилия и нацизма». Нет, может, все по делу говорит Эрдоган, но европейские политики к такой суровой правде-матке не готовы. Им подавай комплименты, ласкающие ушки, успокаивающие поглаживания по голове, да даже если и критику, то только в «красиво упакованной бумаге», чтобы приятно было добираться до того, что находится внутри.

А Эрдогана, по всей видимости, такая схема общения не устраивает, вот и ведет он себя так, как считает нужным. Нравится ли это Европе? Да какая разница, придется смириться или… или за свои принципы и амбиции получать по полной программе.

Безусловно, вечно запугивать Европу у Турции не получится, а ведь именно этим в последнее время и занимается Эрдоган. Но, быть может, этот момент «перенасыщения» угрозами уже настал, чуть быстрее, чем планировали некоторые?

«Живущие у нас турки должны помнить интеграционные враждебные лозунги Эрдогана. Мы не должны сидеть сложа руки. Я всегда категорически отвергал членство Турции в ЕС. ЕС пора завершать переговоры о вступлении Турции в сообщество. Не приостановить, а прекратить. Мы должны перестать обманывать себя: с Турцией при Эрдогане мы не сможем договориться».

Кто знает, может, Эрдоган сделает ход первым. Нет-нет, не станет выпускать миграционных «бычков» в Европу (хотя…), а просто сам откажется от ЕС, мол, не нужен был ему изначально этот союз и прочее, тем более что разговоры разные ходят по данному вопросу. К примеру, да только вот в середине апреля этого года появилась новость о том, что Анкара может прекратить все свои 54-летние попытки стать членом ЕС после того, как Великобритания отправится в свободное плавание.

Да и вряд ли вообще Эрдогану захочется быть кинутым. Нет-нет, лучше он сделает это первым.

Но далеко не факт, что он «согласится» с таким европейским раскладом, который предлагает Бавария. В общем, посмотрим, кто и какие условия будет выдвигать следующим. Ждем ответа Турции и, чувствую, в адрес посмелевшей Баварии что-то да прилетит, главное, чтобы не беженцы, которыми Анкара готова разбрасываться направо и налево, с целью и без.

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По материалам: http://publizist.ru/blogs/108991/18287/-