ПОКА НЕТ НАУЧНОГО ОБЪЯСНЕНИЯ

Вне зависимости от того, считает себя человек верующим или нет, он хотя бы раз в жизни интересовался реальными доказательствами существования высших сил, о которых рассказывает каждая религия.

В православии одним из свидетельств чудес, указанных в Библии, является Благодатный огонь, сходящий на Гроб Господень в канун Пасхи. В Великую субботу посмотреть на него может каждый желающий – достаточно прийти на площадь перед храмом Воскресения. Но чем дольше существует эта традиция, тем больше гипотез выстраивают журналисты и ученые. Все они опровергают божественное происхождение огня – но можно ли доверять хотя бы одной из них?

История Благодатного огня

Схождение огня можно увидеть всего один раз в год и в единственном месте на планете – Иерусалимском храме Воскресенья.В его огромный по масштабу комплекс входят: Голгофа, пещера с Крестом Господним, сад, где Христос был замечен после воскрешения.

Он был построен в IV веке императором Константином и Благодатный огонь там увидели во время первого служения на Пасху.Вокруг места, где это произошло, построили часовню с гробом Господним – ее называют Кувуклией.

В десять часов утра Великой субботы ежегодно в храме тушат все свечи, лампады и другие источники света. Высшие церковные саны лично следят за этим: последней проверку проходит Кувуклия, после чего ее запечатывают большой восковой печатью. С этого момента охрана святых мест ложится на плечи сотрудников израильской полиции (в давние времена с их обязанностями справлялись янычары Османской империи). Они же ставят дополнительную печать поверх печати Патриарха. Чем не доказательство нерукотворного происхождения Благодатного огня?

Кувуклия

В двенадцать часов дня со двора Иерусалимской Патриархии к Гробу Господню начинает тянуться крестное шествие. Его возглавляет патриарх: трижды обойдя Кувуклию, он останавливается перед ее дверьми.

«Патриарх облачается в белые одежды. С ним одновременно надевают на себя белые же облачения 12 архимандритов и четыре диакона. Из алтаря потом выходят попарно клирики в белых стихарях с 12-ю хоругвями с изображением страстей Христовых и Его славного воскресения, за ними клирики с рипидами и животворящим крестом, далее 12 священников попарно, потом четыре диакона тоже попарно, причем два последних из них пред патриархом держат в руках в серебряной подставке пуки свечей для удобнейшей передачи святого огня в народ, и, наконец, патриарх с жезлом в правой руке. По благословении патриарха, певчие и все духовенство при пении: «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити» идут из храма Воскресения к кувуклии и троекратно её обходят. После третьего обхождения патриарх, духовенство и певчие останавливаются с хоругвеносцами и крестоносцем против святого живоносного гроба и поют вечерний гимн: «Свете тихий», напоминающий о том, что эта литания некогда входила в состав чина вечернего богослужения».

Патриарх и Гроб Господень

Во дворе храма за Патриархом следят тысячи глаз паломников-туристов со всего света – из России, Украины, Греции, Англии, Германии.Полицейские обыскивают Патриарха, после чего он входит в Кувуклию.У входных дверей остается армянский архимандрит для того, чтобы возносить молитвы Христу о прощении грехов рода человеческого.

«Патриарх, став пред дверями святого гроба, при помощи диаконов снимает с себя митру, саккос, омофор и палицу и остается лишь в подризнике, епитрахили, поясе и поручах. Драгоман вслед за тем снимает печати и шнуры с двери святого гроба и впускает внутрь его патриарха, имеющего в руках упомянутые пуки свечей. За ним тотчас идет внутрь кувуклии один армянский архиерей, одетый в священные одежды и также имеющий в руках пуки свечей для скорейшей передачи святого огня народу через южное отверстие кувуклии в приделе Ангела».

Когда Патриарх остается наедине, за закрытыми дверями, начинается настоящее таинство волшебства.На коленях Святейший молит Господа о послании Благодатного огня.Его молитвы не слышны людям, находящимся за дверьми часовни – но они могут наблюдать их результат!

На стенах, колоннах и иконах храма появляются голубые и красные всполохи-вспышки, напоминающие отблески во время фейерверка.Одновременно с этим на мраморной плите Гроба появляются синие огоньки.Одного из них священнослужитель касается ватным шариком – и огонь перекидывается на нее. Патриарх зажигает с помощью ватки лампаду и передает ее армянскому архиерею.

«И те люди все в церкви и вне церкви ничего другого не говорят, только: «Господи, помилуй!» взывают неослабно и кричат громко, так что гудит и гремит все то место от вопля тех людей. И тут ручьями проливаются слёзы у верных людей. Даже с каменным сердцем человек может тогда прослезиться. Каждый из паломников, держа в своей руке связку из 33 свечей, по числу лет жизни нашего Спасителя … спешит в духовном веселии возжечь их от первоисточного света, через нарочито назначенных для сего клириков из православного и армянского духовенства, стоящих близ северного и южного отверстий кувуклии и первыми получающих из святого гроба святой огонь. Из многочисленных лож, с окон и карнизов стен спускаются на веревках подобные же пучки восковых свечей, так как и зрители, занимающие места вверху храма, стремятся тотчас же приобщиться той же благодати».

Передача Благодатного огня

В первые минуты после получения огня, с ним можно делать что угодно: верующие умываются им и трогают его руками без страха обжечься.Спустя несколько минут огонь из холодного становится теплым и приобретает обычные свойства.Несколько столетий назад один из паломников написал:

«Возжегше в одном месте 20 свеч и браду свою теми всеми свещами жег, и ни единаго власа ни скорчило, ни припалило; и погасиша все свещи и потом возжегше у иных людей, те свещи затеплил, тако же и в третий те свещи затепли и я, и то ничем жене тронуша, единаго власа не опалило, ни скорчило».

Условия появления священного огня

Среди православных существует поверье, что в год, когда огонь не загорится, начнется апокалипсис. Впрочем, это событие уже происходило однажды – тогда огонь пытался извлечь последователь иной конфессии христианства.

«Первый латинский патриарх Арнопьд из Шоке приказал изгнать секты еретиков из принадлежавших им пределов в Храме Гроба Господня, затем он стал пытать православных монахов, добиваясь, где они хранят Крест и другие реликвии. Несколько месяцев спустя Арнольда сменил на престоле Даймберт из Пизы, который пошел еще дальше. Он попытался изгнать всех местных христиан, даже православных, из Храма Гроба Господня и допускать туда лишь латинян, вообще лишив остальных церковных зданий в Иерусалиме или около него. Скоро грянуло Божье возмездие: уже в 1101 году в Великую субботу не совершилось чуда сошествия Святого огня в Кувуклии, покуда не были приглашены для участия в этом обряде восточные христиане. Тогда король Балдуин I позаботился о возвращении местным христианам их прав.»

Огонь при латинском патриархе и трещина в колонне

В 1578 году священнослужители из Армении, не слышавшие ничего о попытках предшественника, попытались их повторить.Они добились разрешения стать первыми, кто увидит Благодатный огонь, запретив входить в церковь православному Патриарху.

Он вместе с другими священниками вынужден был молиться у ворот в канун Пасхи.Увидеть чудо Божье приспешникам Армянской церкви так и не удалось.Одна из колонн двора, в котором возносили молитвы православные, треснула, и из нее появился столп огня.Следы его схождения и сегодня может наблюдать любой турист.Верующие традиционно оставляют в ней записки с самыми заветными просьбами к Богу.

Череда мистических событий заставила христиан сесть за стол переговоров и принять решение о том, что Богу угодно передавать огонь в руки православного священника. Ну а тот, в свою очередь, выходит к народу и отдает священное пламя игумену и монахам лавры преподобного Саввы Освященного, Армянской апостольской и Сирийской церкви. Последними в храм обязательно должны попасть местные православные арабы.

В Великую субботу они появляются на площади с песнями и танцами, а затем входят в часовню.В ней они произносят древние молитвы на арабском языке, в которых обращаются к Христу и Божьей Матери. Это условие также является обязательным для появления огня.

«О первом совершении этого ритуала нет свидетельств. Арабы просят Богоматерь умолить Сына о ниспослании Огня, к Георгию Победоносцу, особо чтимому на православном Востоке. Они буквально выкрикивают, что они самые восточные, самые православные, живущие там, где восходит солнце, принесшие с собой свечи для возжигания Огня. По устным преданиям, в годы британского владычества над Иерусалимом (1918-1947) английский губернатор попытался запретить однажды «дикарские» пляски. Патриарх Иерусалимский молился два часа, но безрезультатно. Тогда Патриарх распорядился своей волей пустить арабскую молодежь. После исполнения ими ритуала Огонь сошел»

Увенчались ли успехом попытки найти научное объяснение Благодатному огню?

Говорить о том, что скептикам удалось одержать победу над верующими, нельзя. Среди множества теорий, имеющих физическое, химическое и даже инопланетное обоснование, внимания заслуживает лишь одна. В 2008 году физику Андрею Волкову удалось попасть в Кувуклию со специальным оборудованием. Там он смог сделать соответствующие замеры, но их результаты оказались не в пользу науки!

«За несколько минут до выноса Благодатного огня из Кувуклии прибор, фиксирующий спектр электромагнитного излучения, засек в храме странный длинноволновой импульс, который более не проявлялся. Я не хочу ничего ни опровергать, ни доказывать, но таков научный результат эксперимента. Произошел электроразряд – то ли ударила молния, то ли на мгновение включилось нечто вроде пьезозажигалки.»

Физик о благодатном огне





Сам физик не ставил целью своего исследования разоблачение святыни.Его заинтересовал сам процесс схождения огня: появление всполохов на стенах и на крышке Гроба Господня.

«Так что, вполне вероятно, появлению Огня предшествует электрический разряд, и мы, измеряя электромагнитный спектр в храме, пытались его поймать».Так комментирует произошедшее Андрей.

Получается, разгадать тайну сакрального Благодатного огня не под силу современной технике…

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108412/18205/-